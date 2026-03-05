Menu Zavřít

Policie chtěla jít ekologii naproti. Elektrická auta v jejím vozovém parku ale totálně selhala

Roman Havlín
05.03.2026
Policejní vozidlo
Autor: Bundesministerium für Inneres

V mnoha evropských zemích by bezpečnostní složky měly kvůli klimatickým předpisům používat více elektromobilů. Jak se však nyní ukázalo v Rakousku, hlavně u policie jsou elektromobily prakticky nepoužitelné. Stojí za tím několik zásadních důvodů, které rozhodně nejde přehlédnout.

K prvnímu ochutnání elektromobility u bezpečnostních složek Rakouska došlo v roce 2024, kdy se ve flotile tamní policie objevil model Volkswagen ID.4. Záchranná služba si oproti tomu na zkoušku pořídila Volkswagen ID. Buzz a Mercedes e-Vito. Jenže po skoro dvou letech jsou zkušenosti s těmito vozy tak negativní, že je nově potkalo odsunutí na vedlejší kolej. Upozornil na to německý magazín Focus. 

Nejvíce problémů se ukázalo při používání Volkswagenu ID.4. Podle rakouských policistů je jeho zavazadlový prostor příliš malý pro policejní vybavení, dotykové ovládání palubních funkcí vozu bylo při ostrém nasazení zcela nepraktické a velkým problémem se staly velmi slabé brzdy. 

Policejní honičky připomínaly špatnou komedii

Potíž je taktéž v omezení maximální rychlosti, která u tohoto modelu činí 160 km/h. Díky tomu se skoro každá honička s pachatelem stala komedií, na kterou by se každý ze zúčastněných policistů nejraději již nikdy nepodíval. Po hromadě stížností se tak stala zajímavá věc. 

Vozový park rakouských záchranářů a policistů již nyní dostává novou posilu, a to v podobě naftových a benzinových vozidel. Na elektromobily se samozřejmě nezapomene, ale jejich novou úlohou se stanou spíše administrační úkony či běžná hlídková činnost ve městech.

Své zkušenosti s elektromobily mají i čeští policisté. Jde ale především o vozidla městské policie. Občas je k vidění třeba starý Ioniq nebo elektrická Kona, nedávno si pak policisté v Jihlavě převzali elektrickou Toyotu bZ4×. Policisté testovali také Enyaq, ale nakonec skončilo jen u testu. Důvody byly stejné, jaké teď zaznívají z Rakouska. Problémem je dojezd a omezená nejvyšší rychlost. 

Zdroj: Focus.de

