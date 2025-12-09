Babiš vs. auta: Nový český premiér adoroval elektromobily, pak z osmiválcového SUV za pět milionů sliboval zrušení zákazu spalovacích motorů

Andrej Babiš se dnes stává novým českým premiérem. Bude to premiér, který možná pro někoho překvapivě ve svých příspěvcích na sociálních sítích propagoval elektromobily, když ukazoval, jak si koupil novou Škodu Enyaq.
Jinak je to ale pořád v první řadě miliardář a jeden z nejbohatších Čechů, takže sází především na luxus. Spíše než Enyaq připojený na nabíječku potkáte v Průhonicích na Pumpě během Babišova natáčení zaparkovaný Maybach.
Video: Andrej Babiš a „skákající“ GLS
Vymakaný elektromobil
V roce 2022 Andrej Babiš ukazoval na sítích Škodu Enyaq, kterou si údajně koupil. Šlo o nejdražší a nejvýkonnější verzi RS. Babiš auto ukázal na svém Instagramu a pak o něm mluvil ve svém pořadu Čau lidi. Říkal o něm, že je vymakané a nádherné.
O tom, jestli si Enyaq skutečně koupil, případně jestli si ho náhodou „nekoupil“ jen pro natočení videa a pak ho zase někam nezahodil, se vesele spekulovalo. Auto totiž pocházelo od společnosti Agrotec, která patří do Agrofertu.
Typický Babiš. Nejdřív elektro, pak V8
Není žádným tajemstvím, že Babišovi kromě všeho jiného patří také čerpací stanice Pumpa v Průhonicích, kde bydlí. Pokud sem člověk jezdí častěji a měl trochu „štěstí“, mohl tady Babiše přímo potkat, jak natáčí své vyprávění na sociální sítě. A před Pumpou spíše než Enyaq mohl vidět Maybach GLS nebo třídu S. Tedy to nejluxusnější, co Mercedes nabízí. To jsou auta, se kterými reálně jezdí.
Velkou slávu na sítích udělalo video, kde Babiš skáče v Mercedesu-Maybach GLS 600. To skákání je oficiálně funkce k vyproštění auta z měkkého podkladu (třeba z písku), v praxi ale skákací videa dělal pro zábavu kde kdo od novinářů přes obyčejné majitele až po miliardáře-influencery.
Maybach GLS 600 je auto osazené benzinovým osmiválcem. Je to symbol luxusu, je to obrovské a těžké SUV s tomu odpovídající spotřebou. A také důkaz osobnosti Andreje Babiše. Jestliže v roce 2022 Babiš adoroval elektromobily, v roce 2024 ze skákajícího SUV za pět (nebo spíše více) milionů vykřikoval, že zákaz spalovacích motorů zrušíme.
V minulosti Babiš vlastnil také Audi A8 (svého času byl údajně první majitel vrcholu nabídky Audi v Česku, nebo to alespoň tvrdí na videu na Instagramu). Relativně nedávno pak na sociálních sítích vzbudil pozornost příspěvek, kde Babiš svačí na obřím křídle okruhového speciálu Mercedes-AMG GT Black Series. Tohle auto ale pravděpodobně sloužilo jen jako zapůjčená věc pro natáčení, aby se ukázalo, že i Andrej je poctivý „motorista“.
Zdroj: ANO, Instagram Andreje Babiše