Cenová bomba roku? Nové MG3 je malý levný vůz, ze kterého by se mohl stát obrovský hit. Jeho podoba byla předčasně odhalena

Čínsko-britská značka se na českém trhu etablovala velmi dobře a těší se také velmi solidnímu zájmu ze strany zákazníků. Dá se očekávat, že prodejní čísla tuzemského zastoupení MG velmi rychle porostou, protože pro rok 2024 je v plánu několik zajímavých novinek. Kromě modernizovaných crossoverů HS a EHS totiž přijde také auto, které má potenciál zařadit se mezi ty vůbec nejlevnější u nás a které tím pádem může přitáhnout obrovské množství zákazníků. Jmenuje se MG3 a ačkoliv má ještě před premiérou, už teď se můžeme podívat na to, jak vypadá.

První oficiální fotku MG3 v předstihu zveřejnil například australský server Drive s odkazem na španělský blog cochespias.net. Fotka navazuje na únik patentových snímků, které kolovaly internetem před pár měsíci.

Po stránce designu MG3 následuje MG4, o technice zatím můžeme jen spekulovat. Jisté je pouze to, že nepůjde o elektromobil. Zákazníci se mají těšit na malé spalovací motory a pravděpodobně přijde i hybrid. Ten by se měl začít prodávat už za pár měsíců, spalovací MG3 dorazí do prodeji zhruba na podzim.

Kromě MG3 přijdou i další novinky

Model MG3 jako takový není novinkou, toto chystané provedení bude již třetí generací. Jde o klasický malý městský hatchback, který v našich končinách zamíří především proti Fabii. V nabídce značky půjde o cenově nejdostupnější model. Tato pozice aktuálně patří malému crossoveru ZS, který startuje částkou 399 900 Kč.

Kromě faceliftovaného MG HS/EHS a nového MG3 přijde v roce 2024 na český trh také sportovní elektromobil MG4 Xpower a dorazit k nám má také efektní elektrický roadster Cyberster.