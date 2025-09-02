Menu Zavřít

Nová generace Škody Kodiaq míří do služeb policie

Jakub Bartek
02.09.2025
Druhá generace SUV Škoda Kodiaq získala oficiální schválení pro provoz u britské policie. Policisté konkrétně testovali motorizaci 2.0 TDI DSG o výkonu 193 koní s pohonem všech kol, která úspěšně prošla všemi zkouškami a rozšiřuje tak dlouholetou spolupráci značky Škoda s britskými záchrannými složkami.

Škoda Auto posiluje své postavení jako osvědčený dodavatel aut pro záchranné složky ve Velké Británii. Nejnovějším přírůstkem je Kodiaq 2.0 TDI s pohonem všech kol a automatickou převodovkou DSG. 

Ten byl speciálně upraven pro potřeby záchranných služeb. Nový model navazuje na úspěšnou sedmiletou službu předchozí generace, kterou hojně využívala britská policie, hasiči i záchranná služba.

Policejní test splnil s přehledem

Před zařazením do aktivního provozu musel nový Kodiaq projít přísným testem brzd, který provádí Metropolitní policie v Londýně. Tento test je považován za jeden z nejnáročnějších v oboru. 

Simuluje opakované nouzové brzdění ve vysokých rychlostech, jaké řidiči záchranných složek zažívají každý den. Úspěšné absolvování testu Škoda prezentuje jako potvrzení vysoké spolehlivosti a bezpečnosti nového modelu. Dá se tomu věřit. 

Kromě zajímavého výkonu nabízí nový Kodiaq také mimořádnou praktičnost. Pětimístná verze disponuje jedním z největších zavazadlových prostorů ve své třídě. Objem kufru je 910 litrů v základním uspořádání a až 2105 litrů po sklopení zadních sedadel. Policie a jiné záchranné složky budou používat pětimístnou variantu.

Standardní výbava zahrnuje například třízónovou klimatizaci, vyhřívaná přední sedadla, couvací kameru nebo asistenční systémy jako sledování mrtvého úhlu a Front Assist s funkcí automatického brzdění při detekci chodců či cyklistů. Zda britští policisté dostanou nějaké další specifické úpravy, to tisková zpráva neříká. 

