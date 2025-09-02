Nová generace Škody Kodiaq míří do služeb policie

Škoda Auto posiluje své postavení jako osvědčený dodavatel aut pro záchranné složky ve Velké Británii. Nejnovějším přírůstkem je Kodiaq 2.0 TDI s pohonem všech kol a automatickou převodovkou DSG.
Ten byl speciálně upraven pro potřeby záchranných služeb. Nový model navazuje na úspěšnou sedmiletou službu předchozí generace, kterou hojně využívala britská policie, hasiči i záchranná služba.
Policejní test splnil s přehledem
Před zařazením do aktivního provozu musel nový Kodiaq projít přísným testem brzd, který provádí Metropolitní policie v Londýně. Tento test je považován za jeden z nejnáročnějších v oboru.
Simuluje opakované nouzové brzdění ve vysokých rychlostech, jaké řidiči záchranných složek zažívají každý den. Úspěšné absolvování testu Škoda prezentuje jako potvrzení vysoké spolehlivosti a bezpečnosti nového modelu. Dá se tomu věřit.
Kromě zajímavého výkonu nabízí nový Kodiaq také mimořádnou praktičnost. Pětimístná verze disponuje jedním z největších zavazadlových prostorů ve své třídě. Objem kufru je 910 litrů v základním uspořádání a až 2105 litrů po sklopení zadních sedadel. Policie a jiné záchranné složky budou používat pětimístnou variantu.
Standardní výbava zahrnuje například třízónovou klimatizaci, vyhřívaná přední sedadla, couvací kameru nebo asistenční systémy jako sledování mrtvého úhlu a Front Assist s funkcí automatického brzdění při detekci chodců či cyklistů. Zda britští policisté dostanou nějaké další specifické úpravy, to tisková zpráva neříká.