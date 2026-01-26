Nesmrtelnost, jakou mohou moderní auta jen závidět. Mercedes z roku 1976 zvládl v denním provozu 4,6 milionu kilometrů

Mercedes 240 D (W114/115) obvykle bereme jako nesmrtelné auto, které vydrží všechno. Tyto letité sedany si za dobu své existence vydobyly pověst nezničitelných strojů, které na některých místech světa jezdí dodnes a na svém kontě mají miliony kilometrů. Tenhle konkrétní kus to potvrzuje.
V řeckém městě Soluň sloužil jako taxi tak dlouho, až na tachometru nasčítal 4,6 milionu kilometrů. Potom zamířil do důchodu. Ne na vrakoviště, ale rovnou do muzea Mercedes-Benz. Kdyby auto z provozu nestáhla automobilka, třeba by těch pět milionů ještě dal.
Video: Mercedes-Benz 240 D, který najel 4,6 milionu kilometrů
Do Řecka jako německá ojetina
Příběh to je už staršího data. Mercedes o něm informoval formou tiskové zprávy někdy v roce 2004, ale stejně je to prostě fascinující. S autem jezdil v Řecku jistý Gregorios Sachinidis, který pracoval jako taxikář.
Ten si svou 240 D koupil v Německu v roce 1981. Na tachometru tehdy svítilo zhruba 220 tisíc kilometrů, což by řada lidí považovala za už dost použitou ojetinu. Sachinidis auto přivezl do Řecka, přihlásil v Soluni a začal ho používat jako taxi. Od osmdesátých let s ním jezdil nonstop prakticky až do léta 2004.
Mimochodem, tohle je pro 240 D typické. Zatímco jedni je prodají jako olítanou ojetinu, jiní si auto koupí a vesele s ním jezdí třeba i v Africe ještě celá dlouhá léta, protože Mercedes ne a ne zemřít.
Řecký stroj ale také potřeboval servis. Majitel postupně vystřídal tři motory, které mezi sebou celkem jedenáctkrát prohodil. Ostatní technika ale zůstala v provozu a auto dál vozilo cestující.
Z provozu do muzea
Sachinidis se po letech rozhodl značce poděkovat. Napsal dopis tehdejšímu šéfovi osobních aut Mercedes-Benz, popsal, co všechno má jeho 240 D za sebou, a nabídl, že vůz předá do muzea. Lidem z oddělení historické sbírky se příběh i auto zalíbily, takže na stole byla prakticky okamžitě dohoda. Taxík zamířil do sbírek muzea ve Stuttgartu.
Na závěr slavnostního předání dostal řecký taxikář od jednoho řeckého importéra mercedesů klíček od nového Mercedesu C 200 CDI, který si po návratu domů mohl převzít. A kdo ví, třeba i tahle 200 CDI už má dnes na svém kontě miliony kilometrů.
Zdroj: Mercedes-Benz