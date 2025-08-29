Nesmrtelná ovce: Muž najel s Octavií 999 999 km. Ani škodovácké zastoupení nevědělo, co se pak stane

Škodovky neumí ukázat na počítadle kilometrů více než 999 999 km. Pokud někdo ujede až takhle velkou porci, více už ujet nemůže. Na displeji zůstane šest devítek. Nedávno tento fakt zjistili na Islandu, kde jeden tamní farmář jménem Jómundur Ólason zvládl se svou Octavií „nalítat“ více než milion.
Škoda se o tomto příběhu dozvěděla tak, že se Jómundur obrátil na islandské zastoupení s dotazem, co se stane po nájezdu 999 999 km. Zastoupení to nevědělo, zjistili to pak společně.
Jómundur strávil za volantem svého auta nesčetné hodiny. Nejčastěji na cestách z domova na ovčí farmu v Borgarfjörðuru, ale také během výletů, při nichž projel křížem krážem celou ostrovní zemi: „Byl jsem už na mnoha místech Islandu a mám na to krásné vzpomínky. Můj nejdelší výlet s Octavií byl dlouhý zhruba tisíc kilometrů, tehdy jsem navštívil Západní fjordy. Tam určitě doporučuji zavítat k vodopádu Dynjandi,“ radí Jómundur.
V provozu od roku 2003
Panenskou krajinu Islandu se Škodou Octavia osazenou atmosférickým benzinovým dvoulitrem brázdil od roku 2007, již od roku 2003 s ní však jezdila jeho žena. „Byla to moje první Škoda. Aut jsem měl předtím už několik, ale žádné z nich nemělo tak nízké provozní náklady a vysokou spolehlivost. Později jsem Octavii začal používat jako pracovní auto a až tehdy jsem si uvědomil, jak úžasný stroj to je,“ vzpomíná islandský farmář na blogu automobilky Škoda.
Auto vyžadovalo jen běžnou údržbu a k drobným poruchám docházelo zřídka. „Taková spolehlivost se jen tak nevidí. Octavia prostě jela dál, ať se dělo cokoliv,“ pochvaluje si. Spolehlivá technika je ale jen prvním předpokladem k dosažení milionového nájezdu, ruku v ruce s ní jde i pravidelný servis, který je autu třeba dopřávat.
„Pravidelná údržba je naprosto nezbytná. Musíte mít na paměti věci jako tlumiče, chladič i brzdy. Záleží také na stylu jízdy, já si třeba dával pozor, abych motor zbytečně nepřetáčel – nikdy jsem ho netočil přes 3000 otáček za minutu. A vždy jsem sázel na kvalitní olej, který jsem měnil po zhruba 30 tisících kilometrech,“ vysvětluje Jómundur.
Ačkoliv se může zdát, že se Octavia měla jako v bavlnce, musela se poprat s drsným islandským klimatem i náročným povoláním svého majitele. Jómundur s autem jezdil za každého počasí, nebál se ani štěrkových cest a občas Octavia svezla dokonce i ovce. A i přes to všechno majitel uvádí, že auto má původní motor, převodovku a dokonce i spojku. Klíčem k dlouhověkosti je podle něj respekt k technice a věnování pozornosti i drobnostem, než se z nich stanou skutečné problémy.
Farmář nakonec svou spolehlivou Octavii po milionu kilometrů vyměnil. Asi nepřekvapí, že usedl opět do Škody a opět zvolil stejný model. Jeho Octavia však bude na střední škole v islandském hlavním městě Reykjavík sloužit k prozkoumávání a studování mechaniky v rámci oboru automobilového inženýrství.
Octavia milion kilometrů najela na Islandu. Z pohledu aut je to drsné prostředí, z pohledu všech ostatních je to krajina, kterou můžeme závidět.
Zdroj: Škoda Auto