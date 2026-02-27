Němci otestovali 16 letních pneumatik. Za pozornost stojí jen tři značky a my vám je prozradíme

Německý autoklub ADAC provedl svůj tradiční test pneumatik. Protože se jaro nezadržitelně blíží, šlo tentokrát o pneumatiky letní. Všechny měly populární rozměr 225/50 R17. Do testu němečtí odborníci vzali 16 pneumatik. Pouze tři prošly s hodnocením „dobré“, deset modelů dostalo hodnocení uspokojivé a tři v testu propadly.
Linglong šokoval
Když zkušení testeři pneumatik jen stěží uvěří tomu, co ukazují jejich měřicí přístroje, ale subjektivní zkušenosti na testovací dráze slibují jen to nejlepší, musí to být něco speciálního. V případě aktuálního testu letních pneumatik byli testeři jednou pneumatikou doslova
ohromeni. Jde o čínský typ Linglong Sport Master, který si vedl za mokra tak dobře, že dosáhl dílčího skóre 1,5, což je hodnocení „velmi dobré“.
Jenže jakmile dojde na suchý povrch, tato pneumatika je doslova životu nebezpečná. Vůz s tímto obutím reagoval na natočení volantu příliš pomalu a dokonce v polovině zatáčky bylo nutné provádět další korekce směru, jinak by se testovací vozidlo dostalo do přetáčivého smyku.
Které pneumatiky obstály?
Souhrn je proto jednoduchý. Pneumatika musí podávat dobré výkony za všech podmínek a vykazovat co nejvyváženější vlastnosti. Pouze tři z testovaných pneumatik v tomto ohledu ale skutečně vynikají. Jde o typy Continental PremiumContact 7, Pirelli Cinturato (C3) a Goodyear EfficientGrip Performance 2.
Tato
svatá trojice je hodnocena známkou „dobré“ a experti z organizace ADAC je rozhodně doporučují. Naopak typům Leao Nova-Force Acro a Lassa Revola je dobré se vyhnout obloukem. Za nízkou cenu zde totiž zákazník dostane velmi podprůměrný produkt, s jehož nasazením na kola bude hrát doslova silniční ruskou ruletu.
Pět nejlepších pneumatik najdete na obrázku níže:
Zdroj: ADAC