Vyvinout systémy hlasového ovládání není nic jednoduchého, protože je nutné vypořádat se s mnoha specifiky jednotlivých jazyků a jedním takovým jsou sprostá slova. Už před mnoha měsíci jsme v podstatě úplně náhodou během testů narazili na jakousi „cenzuru“ u hlasové asistentky Laury, která odmítala akceptovat vulgární výraz pro hýžďové svalstvo. Když jsme o něco později tento „pokus“ zopakovali u jiného auta, abychom přesně zaznamenali reakci systému, objevily se dva docela zajímavé detaily.

Jdi do oněch míst, nebo tam raději jeď

Systém nechce akceptovat samotný vulgární výraz pro lidské pozadí. Když tedy řeknete jenom „OK, Lauro. P***l“, systém vypadá trochu zmateně. Nejprve zareaguje vcelku lidsky odpovědí „Jak prosím?“, a když to zopakujete, raději vám připomene, co všechno můžete hlasově ovládat.

Jiná situace ale nastane ve chvíli, kdy vyslovíte pokyn „Jdi do p****e“. Taková komunikace pak s hlasovou asistentkou vypadá zhruba následovně:

Řidič: „OK, Lauro“

Laura: „Jak vám mohu pomoci“

Řidič: „Jdi do p****e“

Laura: „Slyšel jsem jen jedno pípnutí, něco bylo cenzurováno.“

Jenže právě český vulgární výraz používaný pro „ona místa“ je jednou ze záludností. Když tento výraz například napíšete do map na Googlu, dostanete hned několik výsledků. Hlasová asistentka tak nemůže jen tak automaticky cenzurovat tohle slovo, protože to teoreticky opravdu může být legitimní místo, ke kterému bude chtít řidič navést.

Takže když použijete výraz „Jeď do p***e,“ dostanete úplně seriózní odpověď: „Existuje více výsledků hledání, zvolte prosím záznam ze seznamu.“ Věřte, nebo ne, jedním z nabízených výsledků je třeba „Prdel (Bytový dům), Českobratrská, Ostrava. Dále systém zná park s tímto názvem nebo klub.

Sprostá slova? Bude vám teplo

Původně jsme si mysleli, že fráze ve stylu „Slyšel jsem jen jedno pípnutí, něco bylo cenzurováno,“ bude systém hlasového ovládání používat na všechna sprostá a vulgární slova, která čeština zná. Nicméně našim investigativním šetřením jsme zjistili, že tomu tak není.

Řidič: „OK, Lauro“

Laura: „Jak vám mohu pomoci“

Řidič: „H***o (případně cokoliv jiného sprostého)“

Laura: „V pořádku, vpředu vlevo bude hned tepleji.“

Dost možná proto, aby se stresovaný řidič uklidnil, systém hlasového ovládání zareaguje na sprostá slova zvýšením teploty klimatizace o jeden stupeň.

I když to celé zní jako silvestrovský vtip, vtip to není. Je to spíše veselá historka „z natáčení“, respektive z testování automobilů v roce 2022. Na první pohled to vypadá jako hloupost, ale ve skutečnosti je to vlastně docela rozumná reakce.

Pokud máte nějakou modernější Škodovku s hlasovým ovládáním schopným měnit teplotu klimatizace, můžete si to vyzkoušet. Nebo se podívejte na naše řádně cenzurované video níže. Na každý pád vám do nového roku přejeme co nejméně situací, které by ve vás mohly budit nutkání neslušné výrazy používat.