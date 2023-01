Rozvodná síť rostoucí zátěž nezvládne. Řešením je snížení výkonu dobíjení bez souhlasu majitele. Omezení se má týkat i tepelných čerpadel

Rostoucí počet elektromobilů znamená čím dál větší zátěž elektrické rozvodné sítě. V našich končinách je nástup bateriových aut spíše pomalejší, ale například v Německu díky větší státní podpoře už jezdí elektromobilů poměrně hodně. Když k tomu připočítáme nárůst dalších elektrických zařízení, jako jsou například tepelná čerpadla, německé domácnosti začínají spotřebovávat výrazně více elektrické energie a to znamená čím dál větší zátěž pro rozvodnou síť. Německá vláda si je toho dobře vědoma. Jak píše s odkazem na Welt magazín Focus, v přípravě je už i poněkud kontroverzní opatření. Provozovatelé sítě by měli dostat možnost omezovat u některých zařízení odběr elektrické energie i bez souhlasu majitele.

V německých médiích se primárně hovoří o dobíjení elektromobilů, ale mezi takovými zařízeními jsou zmiňována rovněž tepelná čerpadla. V případě wallboxů by mělo docházet ke snížení výkonu na 3,7 kW tak, aby nedošlo k přetížení sítě. Wallboxy přitom umí 7,4 kW, 11 kW nebo 22 kW. Čím nižší výkon, tím déle samozřejmě proces dobíjení trvá.

Problémy většinou nebudou

Německá vláda předpokládá, že to v praxi žádné větší potíže majitelům elektromobilů nepřinese. Počítá se totiž s tím, že při běžných denních cestách lidé obvykle ujedou vzdálenost v řádu desítek kilometrů, takže obvykle ani není potřeba přes noc dobíjet celý akumulátor. Spousta automobilů by tak měla být dobita relativně rychle a tím pádem by velmi rychle měla zmizet nutnost omezovat výkon nabíjení. Pro představu, při výkonu 3,7 kW lze za zhruba deset hodin dobít 30 až 40 kWh, píše německý Focus.

Podle německých medií ale návrh tamní vlády nespecifikuje, na jak dlouho mohou provozovatelé rozvodné sítě dobíjení elektromobilů omezovat. Předpokládá se, že by to byly třeba jen dvě hodiny, ale na druhou stranu Focus ve svém článku zmiňuje, že provozovatelé mají mít možnost sahat k těmto opatření tak často, jak často to bude nutné.

V praxi by taková věc sice ve většině případů komplikace nepřinesla, ale znamenala by určitou nejistotu, kdy uživatelé elektromobilů nebudou přesně vědět, jak moc se jim jejich vůz přes noc nabije. V každém případě by to mělo být dost na to, aby mohli dojet k veřejné nabíjecí stanici, kterých se toto omezování týkat nemá. Háček je v tom, že nabíjení na veřejných stanicích je mnohem dražší.

Kdy přesně by mělo vstoupit německé opatření do praxe, to se aktuálně neví. S výhledem do budoucnosti je ale prakticky nevyhnutelné, že nějaká podobná regulace přijít musí.