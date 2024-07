Nejlevnější nová Škoda Octavia dorazila na trh. Za svých 116 koní žádá přibližně 600 tisíc

Modernizovaná Škoda Octavia zkompletovala svůj ceník. Běžné zákazníky bude zajímat především výbava Essence, která představuje to nejlevnější, co si v případě nové Octavie může člověk koupit. Do ceníku ale dorazilo naopak také vrcholné RS, luxusní výbava Exclusive Selection nebo sportovně střižená Octavia Sportline.

Výbava Essence je poměrně bohatá, přestože jde o základ nabídky. Tato úroveň zahrnuje například kožený multifunkční volant, přední výškově nastavitelná sedadla s bederními opěrkami, LED světlomety s denním svícením, dešťový a světelný senzor, infotainment Media 10″, parkovací senzory vzadu, 8 airbagů, asistent udržování jízdního pruhu nebo Front Assist s nouzovým brzděním, detekcí chodců i cyklistů a asistencí při průjezdu křižovatkou.

Vejde se pod 500 tisíc?

Nevejde. Nová Octavia se základní benzinovou patnáctistovkou o výkonu 116 koní stojí ve výbavě Essence 569 900 Kč. Není to ale až tak velké překvapení, protože třeba sourozenecký Golf osazený stejným motorem vyjde v akční výbavě Limited na 554 900 Kč. Nejlevnější z koncernových modelů nižší střední třídy je Leon v akční výbavě Vamos. Ten opět se základní benzinovou patnáctistovkou vyjde na 549 900 Kč.





Video: Představení modernizované Škody Octavia

Zdroj: Youtube.com

Naopak na vrchol nabídky pro novou Octavii se postavilo modernizované provedení RS, které po faceliftu disponuje nejvyšším výkonem ve své historii. Aktuálně přeplňovaný dvoulitr nabízí 265 koní. Doby, kdy předchozí generace Octavie RS 245 startovala hluboko pod milionem (782 tisíc), jsou ale dávno pryč. Dnes si na „ereso“ musíte připravit minimálně 1 059 900 Kč.

Přichází i Sportline a Exclusive Selection

Kromě základní výbavy a nejdražšího modelu RS dorazila do ceníků také úroveň Exclusive Selection. Ta má ve výbavě třeba 18″ kola, top ergonomická přední sedadla s perforovanou kůží, odvětráním a masážní funkcí, přední světlomety Matrix-LED s ostřikovači, head-up displej, infotainment Navi 13″ s digitální asistentkou Laurou, audiosystém CANTON, akustická přední skla, panoramatický kamerový systém, prediktivní ochranu cestujících nebo paket asistované jízdy 2.5 s prediktivním tempomatem, adaptivním vedením v jízdním pruhu, sledováním mrtvého úhlu, asistentem pro předjíždění a automatickým parkováním. Zákazníci zde mají na výběr motorizaci 1,5 TSI/150 koní (od 849 900 Kč) nebo 2,0 TDI/150 koní DSG (od 949 900 Kč).

Dynamicky střižená varianta Sportline pak kromě sportovních doplňků a slušné výbavy nabídne také sportovní podvozek. Octavia Sportline je k dostání s motory 1,5 TSI/150 koní (od 799 900 Kč) nebo 2,0 TDI/150 koní (od 899 900 Kč).

Zdroj: Škoda Auto