Na světě existuje motoristická akce s absolutně neopakovatelnou atmosférou. Byli jsme tam a musíme se vrátit

Stačí vstoupit do areálu místního panství, připravit telefon do pohotovosti nejvyššího stupně a začít se kochat. Na Festivalu rychlosti v Goodwoodu totiž uvidíte úplně všechny možné verze automobilů.

Budete žasnout nad veterány astronomické hodnoty, připomenete si mladistvá léta u běžných veteránů, uvidíte ale také žhavé novinky současnosti, stejně jako spoustu závodních strojů. Pro představu, podobný formát mají české Legendy. Pouze britský originál je asi tak desetkrát větší a má pro automobilky a jiné společnosti asi tak desetkrát větší důležitost. Dost o tom vypovídá třeba to, že Red Bull Racing si vybral letošní ročník jako místo, kde oslaví 20. výročí a do Goodwoodu se sjeli všichni jeho jezdci včetně Maxe Verstappena.

Legendy nadosah ruky

Goodwood je ale speciální hlavně v tom, že se k autům dostanete prakticky nadosah ruky. Na některé stroje si opravdu můžete i sáhnout, do některých se můžete dokonce i posadit. Ale hlavně, spoustu z těchto parádních strojů uvidíte jezdit! A tenhle moment dělá britský Festival of Speed unikátním.





Můžete se postavit ke zdejší zavřené okresce a pozorovat, jak po trati jezdí jedno zajímavé auto za druhým. Budou to staré i nové formule, budou to speciály skupiny B, stará DTM, prototypy z Le Mans, nejnovější supersporty, drifterské speciály, nejnovější elektrické hypersporty nebo naopak auta na parní pohon. Jak to pak vypadá a hlavně jak to zní, to si můžete prohlédnout na videu:

Video: Průjezdy aut na trati v Goodwoodu

Zdroj: Youtube.com

Každé auto, které se objeví v akci na trati, parkuje v areálu v boxech. Na trať nevede žádná speciální uzavřená cesta, auta na trať najíždí přes místa, kde se jinak pohybují návštěvníci. Je zde mnoho maršálů, kteří pouze v případě potřeby dav rozeženou a udělají na chvíli místo pro průjezd.

Pokud se tak budete pohybovat v boxech nebo budete prostě ve správnou chvíli na správném místě, kolem vás projedete monopost F1 tak blízko, že vám málem přejede nohy a některá auta budete poslouchat z tak těsné blízkosti, že vám skoro praskne hlava.

Jak to pak vypadá, to ukazuje další video z letošního Goodwoodu:

Zdroj: Youtube.com

Goodwood Festival of Speed je prostě obrovský zážitek. Je pravda, že není z nejlevnějších, protože vstup na více dnů je přece jen docela drahý a letenky do Londýna také něco stojí, ale každá jedna koruna utracená za takový výlet se určitě vyplatí.

