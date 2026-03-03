Nejen český lid vesnický může jásat. V akci je teď k mání výborné SUV s plnou výbavou a silným motorem za cenu litrové Fabie

České zastoupení automobilky KGM, která si ještě relativně nedávno říkala SsangYong, přišlo s hodně zajímavou nabídkou. Aktuálně na tuzemském trhu totiž KGM zlevnilo skladové vozy modelu Korando a Tivoli. V prvním případě o 70 tisíc, v tom druhém o 50 tisíc. Fakticky to znamená, že si zájemci mohou pořídit prostorná SUV s poctivou výbavou za dost atraktivní ceny. Automobilka o tom informovala formou tiskové zprávy.
Video: Ssangyong Korando
Korando za cenu litrové Fabie
KGM Korando je k dispozici s akční výbavou Style+ a cenou od 479 000 Kč. Takové auto už má přední i zadní parkovací senzory, dvouzónovou klimatizaci, vyhřívaný volant, tempomat nebo vyhřívání sedadel.
Korando navíc disponuje zavazadelníkem o objemu 551 litrů a přeplňovaný čtyřválec má solidních 163 koní. Jinak řečeno, za peníze, za které byste koupili třeba Fabii 1.0 TSI v prostřední úrovni výbavy Top Selection, dostanete prostorné auto se vším, co je potřeba. K mání je také automat za 43 900 Kč, stejně jako pohon všech kol za 49 900 Kč.
Menší Tivoli se díky aktuální slevě 50 tisíc přiblížilo hranici 400 tisíc. Auto je k dispozici ve výbavě Style zahrnující opět třeba vyhřívání sedadel nebo dotykový multimediální systém.
Startovací cena je v tomto případě 409 900 Kč. Což je o deset tisíc méně oproti základní Fabii 1.0 MPI (80 k). I Tivoli má přitom motor 1.5 GDI o výkonu 163 koní. Takovou porci výkonu budete levněji shánět jen těžko.
Zdroj: KGM