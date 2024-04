Nejčastější podfuky nepoctivých prodejců ojetin: Stočený tachometr, falešná historie nebo Facebook

Většina lidí si auto zpravidla kupuje jen jednou za hodně dlouhou dobu, ať už se budeme bavit o nových automobilech, nebo o ojetinách. Právě kolem vozů z druhé ruky se točí řada problémů daných prostým faktem, že jde o auta použitá a jejich cena se odvíjí přímo od toho, jak moc použitá jsou. Jenže někdy je toto velmi těžké odhalit a navíc řada lidí se v problematice ojetých aut moc neorientuje a jsou proto přehnaně důvěřiví. A toho nepoctiví prodejci ojetin mile rádi zneužijí.

Společnost CarVertical proto sestavila žebříček nejoblíbenějších podvodných praktik, který může posloužit jako docela dobrý návod k tomu, na co si dát při pořizování ojetiny pozor. Mimochodem, podvody se dnes týkají také nákupu náhradních dílů. Takže, o co přesně jde?

1. Platba předem

Podvodníci zveřejňují inzeráty, které se na první pohled zdají jako výhodná koupě. Následně zájemce přesvědčí, že se auto nachází na vzdáleném místě, a požádají ho o zaslání peněz ještě předtím, než mu auto vůbec ukážou. Často také předstírají, že má o vůz zájem mnoho dalších kupců. Pokud na tento trik kupující naletí a peníze předem podvodníkovi pošle, pravděpodobně o něm už neuslyší. Falešný prodávající vybere obnos z účtu, smaže inzerát a beze stopy zmizí.

2. Podvodné webové stránky prodejců

Podvodníci své praktiky povýšili na takovou úroveň, že vytvářejí celé podvodné webové stránky, na kterých své „výhodné“ nabídky inzerují. Při jejich vytváření se navíc často snaží, aby se co nejvíce podobaly stránkám známých autobazarů a dokonce používají téměř totožné webové odkazy. Jakmile si na nich zákazníci vyhlédnou vůz a kontaktují údajného prodejce, podvodníci je často opět vyzvou k platbě předem – vozu se ale zájemci nedočkají. Kupující by měli vždy věnovat zvýšenou pozornost jakémukoli webu, zejména pokud mají v plánu přes něj posílat peníze.





3. Dovezená auta

Prodejci také ne vždy přiznávají, že byl vůz pořízen v zahraničí. I v případě, že bylo auto dovezeno třeba před 5 nebo 8 lety, jde o cennou informaci, která může být pro kupce při rozhodování klíčová. Dovoz auta do České republiky je poměrně snadný, levný a výhodný. Proto se mnohdy auta kupují v zahraničí a následně prodávájí u nás. Při přeshraničních transakcích však roste šance, že dojde k manipulaci s počtem najetých kilometrů nebo se záznamy o historii poškození vozu.

4. Facebook Marketplace

Falešné inzeráty s autodíly jsou nyní velmi populární také na facebookovém Marketplace. Podvodníci často inzerují sady kol nebo vzácné bodykity populárních modelů, které není lehké sehnat. I zde se opakuje praktika platby předem. Podvodník požádá o převod peněz předem, a následně se vypaří. Na platformě Marketplace navíc bohužel probíhá jen minimální kontrola pravosti inzerátů a zákaznická podpora není k dispozici vůbec. Kupující by tak měli být obzvlášť opatrní a peníze prodejci poslat až po osobním předání nebo prohlídce.

5. Podvody se stočenými kilometry

Dalším oblíbeným podvodem je, již bohužel veřejně známé, stáčení najetých kilometrů. Cílem je uměle snížit počet najetých kilometrů a tím zvýšit hodnotu prodávaného auta. U starších modelů je možné stočit najeté kilometry manuálně. Ani u novějších vozů to ale není nemožné. Manipulace kilometrů je možná prostřednictvím diagnostických zařízení. Pokud si řidič pravost údaje o najetých kilometrech před koupí neověří, hrozí, že si pořídí vůz s různými skrytými problémy, a ještě k tomu za něj zaplatí více, než je jeho reálná hodnota.

6. Skryté závady

To, že sem tam dojde k nějakému poškození vozidla, je běžná věc. Problém však nastává v momentě, kdy podrobnosti o těchto škodách prodejce zatají. Jediným způsobem, jak se tomu vyvarovat, je kontrola historie vozidla. Koupě ojetého auta s vážným poškozením může nakonec nového majitele stát spoustu peněz navíc za nečekané opravy.

7. Falešný přehled historie vozidla

Někteří podvodní prodejci své praktiky „zdokonalují” tím, že přehledy historie vozidla dokonce falšují, aby auto vypadalo, že je bez závad. Pokud má prodejce přehled historie připravený již dopředu, a to třeba v tištěné podobě, mohl nějaké významné události z historie vozidla úplně vymazat.

8. Auta taxislužeb nebo carsharingových společností

Obecně by se měli zájemci o nový vůz vyhýbat autům, která v minulosti sloužila ke krátkodobému pronájmu (carsharing) nebo jako vozy taxislužeb. Bývají totiž často velmi opotřebovaná a nové majitele by v budoucnu mohla stát nemalé peníze. Mezi největší problém aut, která v minulosti sloužila ke krátkodobým pronájmům, patří vysoký počet tzv. studených startů, které se negativně podepisují na stavu motoru a dalších součástek. Bývalé taxíky mívají zase vysoký počet najetých kilometrů. To, že vůz v minulosti sloužil jako taxi, se dá často poznat podle opotřebovaného interiéru, především zadních sedadel. Vzhledem k tomu, že většina taxíků krouží po městech, za kontrolu stojí také stav brzdového systému a součástek odpružení.

9. Kradená auta

Téměř všechna kradená vozidla končí na černém trhu a zloději je rozprodávají na náhradní díly. Existují však případy, že se i tato auta objeví v bazarech, na internetu nebo sociálních sítích. Nákupu kradeného vozu se dá předejít kontrolou historie vozu, která odhalí, zda nebylo auto v minulosti nahlášeno jako odcizené.

10. Podezřelé platební metody

Poslední tip souvisí opět se způsobem platby. Podvodníci někdy tvrdí, že nepřijímají platbu pomocí běžného bankovního převodu, ale upřednostňují platbu prostřednictvím služeb, jako je např. Western Union. To by měli kupující vždy brát jako varovný signál a nákupu se raději vyhnout. Podvodníci si totiž na podobných stránkách mohou vytvořit falešnou identitu a vylákat ze zájemců peníze podobně jako v prvním případě.