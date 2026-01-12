Názor: Policisté (asi) blbli se Škodou Kodiaq na Strahově. No a co, hlavně ať si nehrají na Kobru 11

Video policejní Škody Kodiaq, jak jezdí smykem na sněhu na pražském Strahově, obletělo o víkendu internet. A to nejen ten český. Všimli si toho i v zahraničí. Na případ hned o víkendu upozornil například web Garáž.cz. Video najdete zde.
V dnešní době nelze jen podle videa stoprocentně říci, že se policejní Kodiaq opravdu na Strahově klouzal. Umělá inteligence v rukou šikovných lidí umí vytvořit velmi věrohodně působící obrázky. Ale předpokládejme, že tam policisté opravdu takhle „dováděli“. Co to znamená? A je to vůbec problém?
Prosím vás, ať si hrají
Problém to je možná řekněme z takového jakoby morálního hlediska. Dá se říci, že „kážou vodu, ale pijí víno“. V minulosti se za podobné radovánky rozdávaly pokuty i tehdy, kdy řidiči jezdili na zasněženém parkovišti, takže by to asi policie dělat neměla, když to jinde trestá.
Pak tu máme řekněme lidský pohled. Tohle konkrétní prostranství na Strahově je místo, kde se podobné radovánky provozují v zimě ve večerních hodinách celé dlouhé roky. I já jsem se tam jezdil bavit/učit. Dodnes mám v živé paměti, jak jsem s pětkovým BMW smyk trochu přetáhl a pak už jen v roli pasažéra sledoval blížící se obrubník a čekal, jestli to kolo ulomím, nebo to vyjde. Vyšlo to.
Je to obrovský plac vedle starého stadionu. Přestože je to vlastně místo kousek od Pražského hradu, tahle zábava tu nikoho ani neohrožuje, ani neobtěžuje. Rozhodně ne na sněhu, kdy se auta neslyšně klouzají. Na suchém asfaltu by to pochopitelně byl úplně jiný příběh.
Takže, co se reálně stalo? Nestalo se nic. Nikdo nikoho neohrozil, nikdo velmi pravděpodobně nikoho neobtěžoval, protože kolem nejsou žádné obytné budovy. Policisté, kteří dokážou posoudit míru závažnosti takovýchto přestupků a případně se k tomu i přidat, jsou policisté, které potřebujeme. Policista, který vidí přestupek a rovnou z něj vypadne pokuta, je k ničemu. Vždyť najít takové podmínky na vyzkoušení si chování auta na sněhu někde na polygonu není vůbec jednoduché. Rozhodně ne v našich končinách a když už, tak to stojí nemalé peníze. Jízdy na sněhu někde v Rakousku nebo dokonce ve Finsku pak jsou pro většinu smrtelníků mimo finanční realitu.
Za nás palec nahoru.
Mnohem horší je, když si policie hraje na Kobru 11
Tohle je pro dnešní dobu typické. Veřejnost na sociálních sítích řeší nepodstatné věci a ty důležité zůstávají stranou. Takže zatímco si jedni policisté hráli s ostatními řidiči někde na plácku na sněhu a pomalu se klouzali, jiní si hráli na Kobru 11.
Jak informovaly Novinky, o stejném víkendu proběhla u Poděbrad policejní honička poté, co jakési auto nedbalo pokynu k zastavení k silniční kontrole. Policisté se tedy jali automobil pronásledovat a skončilo to srážkou pronásledovaného vozu s cisternou, kdy dva lidé z pronásledovaného vozu na místě zemřeli.
No jo, chce se říci, mohou si za to sami. Určitě neměli čisté svědomí. Člověk si ale vždycky tak nějak říká, jestli v dnešní době plné AI, kamer, dronů a podobných věcí fakt neexistuje nějaké jiné řešení, než to ve stylu Kobry 11. Protože to vždycky zavání velkým problémem. Neříká se náhodou, že nejrychlejší je policejní vysílačka? Místo cisterny tam mohlo v protisměru jet auto s rodinou a mrtvých by bylo mnohem více. Jestli to celé za to stálo a ujíždějící byl nějaký masový vrah, to policisté možná zjistí až následně.
Nechejme tedy policisty, ať si hrají někde na plácku s ostatními, kde to nikoho neobtěžuje, ani neohrožuje. A řešme věci podstatné, kde policejní činnost reálně ohrožuje lidské životy. Tahle poděbradská honička totiž zdaleka nebyla první, která skončila vážnou nebo smrtelnou nehodou. A bohužel určitě nebude ani poslední.
Zdroj: autorský text