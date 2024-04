Návrat starých pořádků. Citroën Berlingo se opět prodává jako osobní MPV s dieselem i benzinem. Cena atakuje 500 tisíc

Když koncern Stellantis oznámil stažení z prodeje malých dodávek vybavených klasickými motory, byla to špatná zpráva především pro Citroën, pro který je Berlingo jedním z klíčových modelů. Teď se ale věci vrací do starých pořádků. Během dubna dorazí do showroomů první modernizované exempláře a to znamená, že si za cenu od 525 tisíc můžete opět koupit normální osobní verzi s normálním motorem.

Ne, není to převlečený užitkáč

Značky spadající do koncernu Stellantis se minulý rok snažily vrátit na scénu modely typu Berlingo nebo Partner se spalovacími motory, protože elektrické verze jsou zcela mimo cílovou skupinu tuzemských zákazníků, kteří si tato MPV původně kupovali. Dělo se to tak prostřednictvím homologace na užitkový vůz a demontáže dělicí přepážky u dealerů před předáním auta. Jenže to není tento případ. Po modernizace se Berlingo vrací na scénu skutečně ve své původní podobě, takže je to osobní MPV.

Mimochodem, ještě na konci loňského roku se zdálo, že Citroën opět bude prodávat užitkově-osobní varianty a že ty osobní budou pouze elektrické. S návratem starých pořádků pak souvisí i možnost pořídit třetí řadu sedadel v kombinaci se spalovacím motorem. V době premiéry faceliftu oficiální materiály slibovaly sedmimístnou verzi výhradně v kombinaci s elektromotorem.





V nabídce pro modernizované provedení jsou motory 1.2 PureTech o výkonu 110 koní a dieselový čtyřválec 1.5 BlueHDI o výkonu 110 a 130 koní. Alternativou zůstává i elektrická verze, která se díky akční slevě 100 tisíc a státní dotaci 200 tisíc nakonec blíží cenám spalovacích modelů.

Citroën nabízí krátkou verzi Berlingo M a prodloužené Berlingo XL. Na pohled zajímavé je také dobrodružně střižené Berlingo XTR. Kromě osobních modelů lze sáhnout po užitkové variantě Profi, které se s elektrickým pohonem vůbec nenabízí.

Za 525 tisíc

Nejlevnější osobní Berlingo se zážehovým tříválcem startuje v rámci akční ceny a v kombinaci s výkupem starého vozu na částce 525 tisíc, za diesel si připlatíte 40 tisíc. Prodloužená verze XL se prodává jenom s dieselem a začíná částkou 625 tisíc.

Samotnou modernizaci Berlinga jsme si představili už dříve. Hlavním poznávacím znamením je přepracovaný vzhled, změnila se palubní deska, vylepšena byla sedadla a elektromobil má dojezd prodloužený na 320 km. Jak už bylo řečeno, první modernizovaná Berlinga přijedou do ČR do konce dubna.