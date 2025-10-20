Nákup ojetiny jako rizikový podnik. Každá druhá ojetina ihned potřebuje nečekanou opravu za mnoho tisíc

Koupit ojetinu není jen tak. Člověk musí dobře odhadnout reálný technický stav auta, spočítat si další případné výdaje a hlavně musí doufat, že historie vozu je skutečně taková, jakou uvádí prodejce. Existují různé nástroje, jak původ auta nebo najeté kilometry ověřit, ale stoprocentní jistotu člověk nemá nikdy. Právě proto je nákup ojetin pro řadu lidí stresující a navíc, jak ukázal průzkum společnosti Carvago, obavy to jsou opodstatněné. Zhruba každá druhá ojetina totiž potřebuje servis hned po nákupu a kupující tak musí okamžitě platit další nečekané náklady.
Bojíte se kupovat ojetiny?
Průzkum společnosti Carvago kromě jiného sledoval, jak moc se zákazníci napříč Evropou bojí nakupovat auta z druhé ruky. Výsledkem je zjištění, že existují značné regionální rozdíly.
Data odhalují jasnou dělící čáru: V Rumunsku nákup ojetiny jako „velmi“ nebo „poměrně stresující“ vnímá 88 % respondentů, v Polsku 84,4 % a na Slovensku 78,9 %, zatímco v Rakousku jen 15,7 %. Itálie (51 %) a Česká republika (36,5 %) se nacházejí uprostřed tohoto spektra. I v Německu, často mylně považovaném za de facto záruku bezproblémové koupě, označil nákup ojetiny za stresující každý čtvrtý respondent (23,9 %).
Míra obav koreluje s reálnými problémy, na které respondenti v souvislosti s nákupem ojetého vozu narazili, jako jsou podvody se stočenými tachometry či prodej špatně opravených vozů po těžkých haváriích. Intenzita obav se liší region od regionu: strach ze stočeného tachometru dosahuje vrcholu v Rumunsku (78,3 %) a Polsku (74,6 %).
„Výsledky našeho průzkumu jasně ukazují, že v oblasti prodeje ojetin zůstává Evropa pomyslně rozdělena na dva světy. Naším cílem v Carvago je tuto propast překlenout a nabídnout všem našim zákazníkům, ať už žijí v Praze, Bukurešti nebo Miláně, stejně vysoký standard bezpečnosti a jistoty při nákupu vozu,“ říká Jakub Šulta, zakladatel a CEO Carvago.
Polovina aut potřebuje nečekaný servis
Z průzkumu jednoznačně vyplynulo, že obavy veřejnosti nejsou liché. Respondenti byli totiž dotazováni také na reálné zkušenosti s pořízením vozu z druhé ruky, pokud v posledních letech nakupovali oni sami nebo někdo z jejich nejbližších. A ukázalo se, že nějaký problém muselo řešit 57,4 procent kupujících. Nejčastější byla technická závada vyžadující opravu (v průměru 48 %), přičemž například na Slovensku to bylo dokonce 54,9 %. V téměř čtvrtině případů přitom náklady na opravu přesáhly 1000 eur.
Není divu, že vzhledem k negativním zkušenostem s místními bazary lidé často zvažují pořízení vozu jinou cestou včetně dovozu ze zahraničí. Jako hlavní bariéry však vnímají složitost celého procesu (48,2 %), obavy ze záruky (v Itálii 53,3 %, na Slovensku pak 57,6 %) a jazykovou bariéru (například v Česku 42,5 %).
„Výsledky průzkumu vnímáme jako jasné potvrzení naší mise. Každá obava, každá bariéra, kterou respondenti zmínili, je problém, pro který jsme v Carvago vyvinuli konkrétní řešení. Budujeme celoevropský trh, kde nákup ojetého vozu ze zahraničí je stejně jednoduchý, bezpečný a transparentní jako jakýkoliv jiný nákup na moderním e-shopu. Chceme, aby se naši zákazníci mohli soustředit na jedinou věc – na radost z nového vozu,“ doplňuje Jakub Šulta.
Zdroj: Carvago