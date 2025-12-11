Na tenhle motor se čekalo jako na smilování. Nejstylovější Korejec přichází na český trh s úsporným hybridem. Stojí 920 tisíc

KGM, dříve SsangYong, před časem uvedl na český trh svou vlajkovou loď Actyon. Velké a designově velmi zajímavé SUV kombinuje karoserii klasického SUV, prostorný interiér, solidní zpracování a bohatou výbavu. Na poměry značky je to už docela drahé auto, ale ve srovnání s konkurencí stojí pořád rozumné peníze. Jenže dosud mělo jeden zásadní problém, a sice nabídku motorů. A právě to se aktuálně mění.
Video: Historie značky KGM/SsangYong
Patnáctistovka, nebo nový hybrid
Stejně jako oblíbený Torres totiž i Actyon přišel na trh s benzinovým přeplňovaným čtyřválcem o výkonu 163 koní. Není to špatný motor, ale v takto velkých automobilech už vykazuje dost vysokou spotřebu. Automobilka proto přišla s hybridní alternativou, která má vyšší výkon než běžný čtyřválec, ale zároveň mnohem zajímavější spotřebu. Torres už tento motor dostal, teď přišla řada na Actyon.
Hybridní systém nabízí kombinovaný výkon 204 koní, přičemž spalovací čtyřválec disponuje výkonem 150 a elektromotor 177 koní. Kombinovaná spotřeba tohoto ústrojí je 5,9 l/100 km, zatímco klasický benzinový čtyřválec má v tabulkách zapsanou hodnotu 8,3 l/100 km pro předokolku a 9,0 l/100 km pro čtyřkolku. Pohon všech kol ale v kombinaci s hybridním ústrojím k dispozici není.
Cena hybridního Actyonu je 919 900 Kč v nižší výbavě Style a 979 900 Kč ve výbavě Premium.
„Actyon HEV je dalším logickým krokem značky a zároveň reakcí na rostoucí poptávku českých zákazníků po hybridních a elektrických pohonech. Usilujeme o to nabízet vysoký jízdní komfort podpořený moderními technologiemi, přičemž full-hybridní systém je toho skvělým příkladem. Hybridní Actyon osloví i náročnější řidiče, kteří hledají atraktivní poměr kvality a ceny, což je pro naši značku na českém trhu charakteristické,“ uvádí Martin Murín, Head of Sales KGM Česká republika.
Zdroj: KGM