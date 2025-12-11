Menu Zavřít

Na tenhle motor se čekalo jako na smilování. Nejstylovější Korejec přichází na český trh s úsporným hybridem. Stojí 920 tisíc

Novinky
Jakub Bartek
11.12.2025
přidejte názor
KGM Actyon
Autor: KGM

KGM, dříve SsangYong, rozšiřuje nabídku motorizací na českém trhu. Už také stylový Actyon může mít nový hybrid o výkonu 204 koní. Auto je dostupné s cenou od 919 900 Kč. 

KGM, dříve SsangYong, před časem uvedl na český trh svou vlajkovou loď Actyon. Velké a designově velmi zajímavé SUV kombinuje karoserii klasického SUV, prostorný interiér, solidní zpracování a bohatou výbavu. Na poměry značky je to už docela drahé auto, ale ve srovnání s konkurencí stojí pořád rozumné peníze. Jenže dosud mělo jeden zásadní problém, a sice nabídku motorů. A právě to se aktuálně mění. 

Video: Historie značky KGM/SsangYong

Zdroj: Youtube.com

Patnáctistovka, nebo nový hybrid

Stejně jako oblíbený Torres totiž i Actyon přišel na trh s benzinovým přeplňovaným čtyřválcem o výkonu 163 koní. Není to špatný motor, ale v takto velkých automobilech už vykazuje dost vysokou spotřebu. Automobilka proto přišla s hybridní alternativou, která má vyšší výkon než běžný čtyřválec, ale zároveň mnohem zajímavější spotřebu. Torres už tento motor dostal, teď přišla řada na Actyon. 

SsangYong Torres vs. konkurence: Prostorná korejská novinka si nastavením cen „namaže na chleba“ nejen Škodu Kodiaq
Přečtěte si také:

SsangYong Torres vs. konkurence: Prostorná korejská novinka si nastavením cen „namaže na chleba“ nejen Škodu Kodiaq

Hybridní systém nabízí kombinovaný výkon 204 koní, přičemž spalovací čtyřválec disponuje výkonem 150 a elektromotor 177 koní. Kombinovaná spotřeba tohoto ústrojí je 5,9 l/100 km, zatímco klasický benzinový čtyřválec má v tabulkách zapsanou hodnotu 8,3 l/100 km pro předokolku a 9,0 l/100 km pro čtyřkolku. Pohon všech kol ale v kombinaci s hybridním ústrojím k dispozici není.

Cena hybridního Actyonu je 919 900 Kč v nižší výbavě Style a 979 900 Kč ve výbavě Premium. 

„Actyon HEV je dalším logickým krokem značky a zároveň reakcí na rostoucí poptávku českých zákazníků po hybridních a elektrických pohonech. Usilujeme o to nabízet vysoký jízdní komfort podpořený moderními technologiemi, přičemž full-hybridní systém je toho skvělým příkladem. Hybridní Actyon osloví i náročnější řidiče, kteří hledají atraktivní poměr kvality a ceny, což je pro naši značku na českém trhu charakteristické,“ uvádí Martin Murín, Head of Sales KGM Česká republika.

Zdroj: KGM

Témata:

Kvíz týdne

Zůstalo jen u prototypů. Poznáte, o čem tuzemské automobilky uvažovaly, že začnou vyrábět?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK