Na slovenských silnicích pozor. Potkat tam můžete první várku nejnovějších policejních Octavií, navíc v nových barvách

Ministerstvo vnitra SR pokračuje v modernizaci Policejního sboru s cílem zlepšit pracovní podmínky policistů, zefektivnit výkon služby a zvýšit bezpečnost v silničním provozu. Prvních 17 vozidel od Škody Auto poputuje na jednotlivé okresní a krajské dopravní inspektoráty a dá se předpokládat, že vozidla budou stíhat hlavně ty, kteří si na běžné silnici rádi dopřejí vyšší než zákonem povolenou maximální rychlost.
Dodané Octavie Combi jsou ve výbavě Selection a mají benzinový motor 2.0 TSI (150 kW), který je spojen se sedmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem 4×4. Pokud tyto údaje sedí a nejde o mystifikaci veřejnosti (česká policie by o lhaní ohledně oficiálních výkonů svých vozidel mohla vyprávět), pak jde o hodně rychlé kombíky.
Celkem bude ve flotile dopravní slovenské Policie sloužit 100 kusů nových Octavií a každá z nich vyjde na 29 786,22 eur vč. DPH. To je necelých 723 tisíc Kč a výběr typu vozidla vycházel z požadavků dopravní policie na výkon, bezpečnost, spolehlivost a hospodárnost. Pořizování bylo realizováno prostřednictvím dynamického nákupního systému a vítězem se stala nabídka s nejnižší cenou.
V „neukrajinských“ barvách
Bez zmínky ale nemůžeme nechat fakt, že aktuálně bude po slovenských silnicích jezdit mnoho policejních vozidel se starším zbarvením. Teprve loni totiž začala tamní bezpečnostní složka státu nasazovat do služby zcela nový design svých vozidel, který odkazuje na národní barvy Slovenska (bílá, modrá a červená). Starší zbarvení s využitím žluto-modré barvy bylo zkopírováno z Česka, což ostatně tehdy přiznal i ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Na Slovensku se objevily názory, že tyto barvy jsou „ukrajinské“.
Ve finále si tak při cestě na Slovensko dávejte velký pozor, protože můžete potkat dva odlišné designy policejních vozidel, přičemž oba jsou stále platné. Tato poučka je dobrá hlavně pro ty, kteří nejsou úplně důvěřiví a mohli by si myslet, že je staví falešné policejní vozidlo, jehož posádka má nekalé úmysly.
Zdroj: Ministerstvo vnitra SK