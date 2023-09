Na Slovensku má být elektromobil nižší střední třídy levnější než klasická Octavia do čtyř let. Majitelé ušetří 180 tisíc

Problém vysoké pořizovací ceny je v případě elektromobilů dobře známý. Příznivci bateriových vozů neustále slibují, že postupem času dojde ke změně a elektromobily naopak začnou být levnější než jejich spalovací alternativy. Slovenský Inštitút environmentálnej politiky nedávno zveřejnil studii, ve které blíže popisuje, jak by se měla situace vyvíjet na tamním trhu. Ceny se mají otočit ve prospěch elektromobilů během několika málo let. Ale nebude to pouze tím, že tento druh automobilů zlevní.

Slovenský institut, který spadá pod tamní ministerstvo životního prostředí, ve své analýze uvádí, že by měla být bateriová auta levnější než ta spalovací nejpozději do roku 2030. Očekává se výrazné zlevnění výroby baterií a z druhé strany další zdražování spalovacích motorů související se zvyšujícími se požadavky na emisní limity ze strany EU. Podle této analýzy se jako první vyrovnají ceny u drahých automobilů, a to už příští rok. Tento trend lze nakonec pozorovat už nyní, kdy třeba BMW i4 lze pořídit za podobné peníze jako benzinové BMW 4 Gran Coupé.

U automobilů střední a nižší střední třídy má dojít k vyrovnání cen později. Na Slovensku předpokládají zvrat v roce 2027 až 2030. Právě u cenově dostupnějších aut je cena naopak obrovským problémem. Elektrické alternativy spalovacím hatchbackům nižší střední třídy klidně mohou stát téměř dvojnásobek, a to navzdory výraznému zdražení klasických vozů z posledních let. Prvními vlaštovkami ale mohou být Tesla a její Model 3 nebo MG s elektromobilem MG4.





Provoz elektromobilů je pořád dražší

Zajímavým bodem analýzy je také vyčíslení nákladů na vlastnictví automobilu. Elektromobil pořízený v letošním roce by měl v průběhu své životnosti vyjít slovenskou domácnost o 1500 eur dráž než vlastnictví spalovacího vozu, ale i toto by se mělo brzy změnit. Analýza předpokládá, že už za dva roky se trend obrátí a vlastnictví elektromobilu má přinést úsporu 7500 eur, tedy v přepočtu zhruba 180 tisíc korun.

Výhodnost koupě elektromobilu samozřejmě roste s tím, čím více s ním dotyčný majitel najezdí. Speciálně tento moment je ale velkou výzvou. Elektromobily nejsou na dlouhé vzdálenosti tolik vhodné jako automobil s moderním vznětovým motorem, který ujede klidně tisíc kilometrů. A naopak, jak vyplývá i z této analýzy, používání pro krátké denní dojíždění, což je ideální způsob využití bateriového vozu, zase nemusí přinést očekávanou ekonomickou úsporu, protože se zkrátka na takových trasách najíždí větší množství kilometrů velmi dlouho.

Chce to daně a dotace

Slovenský institut zároveň naznačuje možnosti, jak přechodu na elektrickou mobilitu pomoci. Recepty to jsou ale dnes už dobře známé. Z jedné strany to mají být dotace na nákup elektromobilů a zařízení využívané pro jejich dobíjení, z druhé strany pod heslem „znečišťovatel platí“ to mají být daně za produkci emisí CO 2 .

Konkrétně u daní mluví analýza o jednorázovém poplatku, který bude nutné uhradit při registraci automobilů se spalovacím motorem. Tyto daně mají nejvíce dopadnout na zájemce o sportovní, terénní a luxusní automobily. V případě nákladních vozů by se Slovensko mohlo vydat cestou změny cen mýtných poplatků, které budou opět navázány na produkci emisí.