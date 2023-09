Land Rover Defender 90 Marine Blue Edition je parádní stylovka především pro milovníků kitů. Ti čeští ale mají smůlu

Land Rover před časem představil velmi zajímavou variantu modelu Defender. Novinka se jmenuje Defender 90 Marine Blue Edition a vztahují se k ní hned dvě špatné zprávy. Bude vytvořena pouze v omezeném počtu 25 kusů a všechny budou prodány v Německu.

Každý z těchto 25 exemplářů dostane modrý odstín barvy karoserie, který byl používán u klasických Defenderů kolem šedesátých let. Modrou pak doplňují bílé části, jak je střecha, střešní nosič nebo plaketa připomínající, že jde o jeden z pětadvaceti kusů. Land Rover rovněž vybavil tento model jednoduchými ocelovými koly, které jsou opět bílé.

Kontrastní bílé detaily najdete i v interiéru. Každý model vychází z úrovně SE a zahrnuje nápadné bílé kontrastní prvky na volantu, na vnějších okrajích palubní desky a bočních panelech dveří. Model zároveň disponuje hnědým čalouněním sedadel a stejný materiál najdete také na palubní desce, bočních panelech dveří a středové konzole.

Model Defender 90 Marine Blue Edition bude prodáván výhradně s motorizací D250. To znamená třílitrový řadový šestiválec, který poskytuje výkon 245 koní.

Novinka bude nabízena výhradně v Německu, a to za základní cenu od 99 800 € (přibližně 2 400 000 Kč). Tuzemští zájemci mají bohužel smůlu, i když by se určitě i u nás pár nadšenců do této parádní speciality našlo.