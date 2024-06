Na scénu přichází nová Tatra. V Kopřivnici představili novou generaci modelu Phoenix

Ve středu představila kopřivnická automobilka Tatra Trucks nejnovější generaci svého modelu Tatra Phoenix. Tento slavnostní moment, ke kterému došlo na tatrováckém testovacím polygonu, přilákal mnoho významných hostů a zástupců médií. Odhalení vozu bylo završením vývoje, který probíhal od roku 2022.

Novinka přináší osvědčený tatrovácký podvozek s centrální nosnou rourou a nezávisle zavěšenými polonápravami, což je v této kategorii vozidel unikát. Nově vyvinutá kabina od DAF Trucks (DAF XDC) nabídne vyšší úroveň bezpečnosti a komfortu, aerodynamický design a moderní technologie osvětlení.

„Kabina bude k dispozici jak v krátkém (denním) provedení, tak v prodloužené verzi (spací), ale i ve variantě spací se zvýšenou střechou s jedním či dvěma lůžky. Řidič bude mít k dispozici moderní digitální přístrojovou desku s vylepšenou ergonomií a zjednodušeným ovládáním. V kabině budou i nově řešená anatomická vzduchem odpružená sedadla poskytující bezpečné a zdravé sezení,“ vysvětlil Radomír Smolka, člen představenstva společnosti Tatra Trucks zodpovědný za vývoj a výzkum, který měl konstrukci a stavbu nové generace vozů Tatra Phoenix se svým týmem na starosti.





S novými motory

Phoenix nové generace je vybaven novými motory Paccar MX-11 a MX-13, které nabízejí výkony od 300 do 390 kW. Standardem jsou automatizované převodovky ZF TraXon, ale na přání lze získat i plně automatické převodovky Allison. Díky moderním technologiím a konstrukčním řešením jsou motory úspornější a spolehlivější. Nový Phoenix se už nebude nabízet s manuální převodovkou.

Nová řada vozů je vybavena spoustou moderních elektronických a asistenčních systémů, včetně automatického ovládání stěračů, vnějšího osvětlení a systému Corner View, který eliminuje mrtvé úhly. Digitální kamerový systém Digital Vision a varování před opuštěním jízdního pruhu jsou jen některé z novinek, které zvyšují bezpečnost při řízení.

Základní nabízené konfigurace podvozků vozidel nové generace jsou 4×4, 6×6, 8×8 a 8×6, přičemž k dispozici je i čtyřnápravové provedení v konfiguraci 1+3 (tj. s trojicí zadních náprav). Samozřejmostí budou ale i vícenápravová provedení s volitelným počtem řiditelných a poháněných zadních náprav podle požadavků uživatelů.

U zákazníků na podzim

„Novou Tatru Phoenix jsme postavili tak, aby dostála pověsti spojené se značkou Tatra a naplňovala motto Tatra vás dostane dál. Tak jako její předchůdci bude svým uživatelům spolehlivě sloužit mnoho let, vždy přepraví náklady nebo vybavení tam, kam má, a to za jakýchkoliv podmínek. Bude to dělat ekonomicky efektivně a zároveň bezpečně, přičemž nabídne vysokou míru komfortu i ergonomie ovládání a bude mít k dispozici rovněž moderní systém servisní podpory a zázemí naší společnosti,“ řekl Lukáš Andrýsek, generální ředitel a předseda představenstva Tatra Trucks.

Sériová výroba nového Phoenixu odstartuje v létě, první zákazníci dostanou svůj vůz na podzim tohoto roku.

Video: Podívejte se na odhalení nové generace Tatry Phoenix

Zdroj: Tatra Trucks