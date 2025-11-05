Na prodej je devadesátkové Ferrari pro chudé v perfektním stavu. Fiat za půl milionu je lákavá nabídka

Devadesátky byly z pohledu automobilového vývoje jedním z vrcholů. Automobilky už měly dostatek technických dovedností ke stavbě zajímavých vozů, ale zároveň je nesvazovaly téměř žádné normy. A hlavně to bylo období, kdy i běžné značky neváhaly nabízet odvážné stroje. Třeba Fiat postavil „Ferrari pro chudé“ v podobě modelu Coupé. A právě tohle auto je teď na prodej v unikátním stavu.
Fiaty Coupé byly svého času nepříliš chtěné stroje s pověstí poruchových aut, ale do dnešních dnů dozrály do krásných youngtimerů, které z inzercí téměř zmizely. Minimálně pokud jde o kusy v rozumném stavu. Německá společnost Dino Cars ale kdesi vyhrabala hodně zajímavý exemplář, který do dnešních dnů nenajel ani osm tisíc kilometrů.
Video: Dobová reklama na Fiat Coupé
Čtyřválec, rudá barva
Auto, které je v Německu k dispozici, je ve zcela originálním stavu. Jedinou úpravou jsou podložky pod koly, které rozšiřují rozchod. Ale ty se dají vyhodit velmi snadno.
Vůz byl navzdory nízkému počtu najetých kilometrů pravidelně servisován a má proti korozi ošetřený podvozek i dutiny. V srpnu prošel technickou, takže by měl být skutečně ve stavu „sednout a jezdit“. Pod kapotou bohužel není pětiválec, ale čtyřválec o výkonu 139 koní. Lehkému kupé s originálním designem ovšem i taková porce stačí. Navíc s pětiválcem by byl nabízený kus určitě mnohem dražší.
Pokud se vám líbí, připravte si v přepočtu zhruba půl milionu korun. Je to za Coupé docela dost peněz, ale vzhledem ke stavu se taková suma asi dá pochopit. Ušetřit pak můžete alespoň na pojištění. Auto je z roku 1996, takže příští rok z něj bude oficiálně veterán. Stačí si vyřídit veteránskou testaci.
Zdroj: Dino Cars, Auto Bild