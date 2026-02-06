Na český trh dorazilo nové Clio. Je větší, modernější a nabídne LPG i skvělý hybrid

České zastoupení automobilky Renault tento týden oficiálně uvedlo na tuzemský trh v pořadí už šestou generaci modelu Clio. Jde o důležitou novinku, protože malý francouzský hatchback má dlouhou tradici a je prodejně extrémně úspěšný. V rámci celé Evropy jde dlouhodobě o jedno z nejprodávanějších aut vůbec. Zároveň to je nejprodávanější vůz značky Renault.
Clio stojí na nové přepracované technice a spolu s tím souvisí i odlišné vnější rozměry. Na výšku hatchback přibral 11 mm, na šířku 39 mm, na rozvoru 8 mm a na délku 67 mm. Celkově se tak vůz přiblížil spalovacímu Mégane. První generaci Mégane dokonce v některých ohledech překonává. Objem zavazadelníku pak narostl na 391 litrů u benzinové verze, hybrid nabízí 309 litrů.
Video: Nový Renault Clio na oficiálním videu
K dispozici tři motory
Clio šesté generace přijíždí s novým designem vnější karoserie a velmi hodnotně působícím interiérem. Také tady se můžeme těšit na multimediální systém OpenR založený na Google, obrazovky jsou tu dvě desetipalcové. Výbavy má Renault připravené tři, přičemž vrcholná esprit Alpine vypadá skoro až luxusně.
Hodně zajímavá je nabídka motorizací. Základem je benzinový tříválec o objemu 1,2 litru s výkonem 115 koní. Ten je také jako jediný dostupný s manuálem, který lze vyměnit za dvouspojkový automat.
Clio ale dostalo také povedený full-hybrid s motorem o objemu 1,8 litru, který známe z podstatně většího Bigsteru. Teoreticky by takováto verze měla být hodně zajímavá, protože bude mít spoustu výkonu a nízkou spotřebu. Tabulky slibují stovku za 8,3 s a spotřebu v kombinovaném cyklu jen čtyři litry na sto. Ve městě to bude určitě méně. I Bigster s tímto motorem ujede skoro 800 kilometrů, tady by měl být dojezd kolem tisíce.
V polovině roku pak přijde ještě provedení spalující LPG. Motor ECO-G 120 bude spojen s automatem a díky padesátilitrové nádrži na plyn Renault udává dojezd 1450 km.
Cena od 399 tisíc
Nové Clio startuje na českém trhu částkou 434 tisíc. Tolik stojí základní výbava Evolution s tříválcem a manuální převodovkou. Jiný motor se v této výbavě nenabízí. Akční cena u této verze je 399 tisíc.
Úroveň Techno dává k dispozici volbu mezi benzinovým tříválcem, ke kterému lze v této výbavě připlatit za automat, a full-hybridem. Ten začíná částkou 629 tisíc, respektive v rámci akce vyjde na 584 tisíc.
Vrcholná verze esprit Alpine obsahuje benzinový tříválec s automatem a full-hybrid. Kompletní ceník Renaultu Clio 2026 najdete na tomto odkazu.
Zdroj: Renault