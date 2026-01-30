Možná bude rychlejší jezdit na kole. Na severu Evropy zvažují zavedení absurdně nízkého rychlostního limitu

Pokud vyrazíte do Norska, budete se muset smířit s tím, že dlouhé cesty zde příliš neubíhají. Na dálnicích se jezdí maximálně 110 km/h, na ostatních silnicích mimo obec platí maximálka 80 km/h. Města mají klasických 50 km/h, ale často narazíte na limit snížený na 30 km/h. Národní akční plán pro bezpečnost navrhuje další snížení, a to pro jízdu na silnicích mimo obec. Z 80 km/h by se měl posunout na 70 km/h. Norský akční plán najdete v plném rozsahu na tomto odkazu.
Umírat nesmí nikdo
Důvodem téhle změny je pochopitelně bezpečnost. Za loňský rok norské statistiky evidují 111 úmrtí v tamním provozu. Oproti roku 2024 to je o 24 více. Jen pro srovnání, u nás za loňský rok zemřelo na silnicích 427 lidí. Důvodem takovéhoto rozdílu je pochopitelně mnohem větší hustota dopravy v našich končinách (Česko je menší a má dvojnásobný počet obyvatel) a také skutečnost, že Česko je tranzitní země.
Norsko chce dosáhnout nulového počtu úmrtí v provozu, jenže podle norského autoklubu NAF snižování rychlosti žádnou zásadní změnu nepřinese. Stejně jako v Norsku, ani v našich končinách se nehody na okreskách nedějí kvůli překročení povolené rychlosti, ale kvůli rychlosti nepřiměřené. Dalším velkým faktorem je alkohol.
Norský autoklub připomíná, že pokud se někdo vědomě rozhodne překročit rychlost, jezdit opilý nebo si hrát za jízdy s telefonem, žádné další snižování maximální povolené rychlosti na tom nic nezmění. Tací budou i nadále páchat tyto přestupky, zatímco ostatní se budou po okreskách ploužit sedmdesátkou.
Autoklub vyzývá, aby policie více hlídala dodržování stávajících pravidel. Podle statistik vás totiž v Norsku v průměru policie zastaví jednou za 75 tisíc kilometrů.
Zdroj: NAF