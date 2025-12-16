Nová auta jsou pro běžné lidi zcela nedostupná. Data ale ukazují, že i v segmentu ojetin do 250 tisíc je hodně z čeho vybírat

Řada normálních lidí nemá půl milionu a víc na nové moderní auto a musí tak nákup vozu řešit na trhu s ojetinami. I ten je značně turbulentní, ale segment ojetin do 250 tisíc zůstává stabilní. Jinak řečeno, je z čeho vybírat a když člověk nákup neuspěchá, může si koupit poměrně kvalitní ojetinU s rozumným nájezdem, která ještě udělá spoustu dobré práce. Dokazují to data od portálu TipCars.
U TipCars analyzovali svou aktuální nabídku aut do čtvrt milionu, kterou srovnali se situací ve stejném období v loňském roce. Z dat vyplývá, že podíl osobních vozů s cenovkou do 250 000 Kč se meziročně téměř nezměnil: v současnosti tvoří 36 % nabídky, zatímco v roce 2024 to bylo 38 %. Změnil se pouze absolutní počet, který vzrostl z 18 330 na současných 22 226 vozů.
Žádná SUV, ale kombi
Z pohledu typů karoserií mají v této cenové kategorii v obou sledovaných letech největší zastoupení kombi, která tvoří přesně třetinu nabídky (6 486 kusů). Následují hatchbacky s podílem 29 % a rodinné vany s 12 %. Až za nimi se umisťují modely SUV, které v relaci do 250 000 Kč dosahují podíl jen mírně nad deset procent.
„Modely SUV jsou dnes velmi populární a v celé naší nabídce tvoří téměř polovinu všech inzerovaných aut. V kategorii do čtvrt milionu korun jsou však v menšině. To ukazuje, že právě tyto modely jsou obecně dražší a novější, a do dostupnější cenové hladiny se dostávají pomaleji než tradiční karosérie,“ komentuje data Marek Knieža, ředitel TipCars.
Nejčastěji auta pod 200 tisíc korun
Meziročně sice cena těchto vozů mírně vzrostla, zároveň však zůstává medián jejich stáří prakticky beze změny a u většiny sledovaných kategorií došlo k poklesu nájezdu.
Průměrný nájezd se snížil z 200 733 km na současných 197 044 km. Kupříkladu u SUV vzrostla mediánová cena z 177 000 Kč na 189 000 Kč, medián stáří zůstal na úrovni 13 let a nájezd klesl o 12 000 kilometrů na 174 493 km.
Octavia vládne i tady
V žebříčku pěti nejčastějších modelů v této cenové kategorii zůstaly první čtyři příčky meziročně beze změny. Nejčastěji inzerovaným vozem je v obou letech Škoda Octavia (1 954 kusů k 1. 12. 2025), následovaná Škodou Fabia (1 714 kusů). Třetí a čtvrtou pozici stabilně drží Volkswagen Golf a Ford Focus. Na pátém místě došlo ke změně: zatímco v roce 2024 zde figuroval Volkswagen Passat, letos jej vystřídala Škoda Rapid.
Celkově data ukazují, že i v cenové hladině do 250 000 Kč je možné najít solidní a udržované vozy, i když tlak na ceny zůstává zřejmý. „Trh ojetin je dnes velmi dynamický. Přesto se ukazuje, že dostupnější segment si drží stabilní strukturu a zákazníci v něm stále nacházejí spolehlivé modely. Klíčové je vybírat pečlivě a orientovat se podle reálného stavu vozu, ne pouze ceny,“ uzavírá Marek Knieža.
Zdroj: TipCars