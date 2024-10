Ministerstvo chce pokutovat řidiče za nedodržení bezpečné vzdálenosti. Nic jako univerzální bezpečná vzdálenost ale neexistuje

Ministerstvo dopravy aktuálně řeší, jak by šlo technicky provádět měření odstupu mezi automobily a za malý odstup pak rozdávat pokuty. S informací před pár dny přišlo CNN Prima News. MDČR hledá inspiraci v zahraničí.

Podle CNN Prima News se pracuje s návrhem, podle kterého se výše pokuty bude lišt na základě odstupu. Pokud řidič pojede do jedné sekundy za jiným autem, měl by dostat pokutu až 3500 Kč a čtyři trestné body.

Pokud nedodrží vzdálenost do dvou sekund, bude sankce mírnější. Počítá se s pokutou uloženou na místě ve výši 1500 Kč.





Problémem ale samozřejmě je technické řešení. Policie aktuálně dává pokutu za nedodržení bezpečné vzdálenosti pouze v případě nehody. Cílem této novinky má být možnost ukládat pokuty i v případech, kdy k nehodě nedojde.

Celé je to nesmysl

Téma bezpečné vzdálenosti se snaží ministerstvo a policie prosadit do éteru delší dobu. Děje se tak ve zjednodušené formě úplně stejně, jako tomu je s rychlostí. Prostě je zde snaha vytvořit dojem, že jde o velký bezpečností problém, který se vyřeší tím, že řidiči budou nuceni dodržovat pevně daná pravidla. Jenže to je naprostý nesmysl. Platí to jak o maximální rychlosti vs. rychlosti nepřiměřené, tak o bezpečné vzdálenosti.

Nic jako univerzální bezpečná vzdálenost neexistuje. Obecná doporučení pracují s dvěma sekundami, protože se počítá s průměrnou reakční dobou řidiče 0,8 s. Jenže to se může individuálně dost lišit a pak zde hrají naprosto zásadní roli také další faktory, jako třeba hmotnost auta, brzdy, technický stav nebo povětrnostní podmínky. Třeba kamiony, které dnes jezdí po dálnicích v kolonách těsně za sebou, protože se (naštěstí) na mnoha místech už nesmí předjíždět, by rozhodně měly dodržovat ještě větší odstup než dvě sekundy.

Jednou jsou zkrátka dvě sekundy moc, jindy moc málo. Ale o tom jsme už psali dříve. Hlavní je, že se z toho nakonec díky technice začnou vybírat peníze a policie si pak bude moci koupit třeba další zbytečné Ferrari.

Zdroj: CNN Prima News