MG ZS 1.5 DVVT: Britsko-čínská odpověď na Dacii Duster vyznává heslo „Spěchej pomalu“

Po pravidelném zdražování v poslední době se cenová hladina nových automobilů významně vyšplhala. Doby, kdy se dal po dlouhá léta nejprodávanější model Škoda Fabia pořídit za ceny okolo 200 000 Kč, jsou již dávno pryč. Dnes nejlevnější verze přijde na 350 000 Kč, kdo ale nechce plechová kola a nějakou tu výbavu, musí si připravit více než 400 000 Kč. Není proto divu, že stále více zákazníků sahá po ojetinách a rumunských Daciích. Tomuto okruhu zájemců v roce 2022 přibyla další alternativa.

Na český trh totiž vstoupila tradiční britská značka MG, která byla historicky synonymem především pro drobné, hbité a rychlé roadstery. V čínské režii (je součástí konglomerátu Shanghai Automotive Industry Company), nedávno opět neobyčejně ožila a je předzvěstí velké asijské expanze do Evropy. Na českém trhu je jejím hlavním trumfem pro běžné privátní zákazníky kompaktní crossover MG ZS, který boduje zajímavým poměrem ceny a užitné hodnoty.

S atmosférickým čtyřválcem 1,5 l s výkonem 106 koní MG ZS startuje na částce 425 tisíc korun. To je jen o 15 000 Kč více než v případě porovnatelné konkurenční Dacie Duster a o pár tisíc méně než v případě odpovídající Škody Kamiq. Britsko-čínský nováček se k nim tedy jeví jako zajímavá alternativa pro zákazníky, kteří dříve kupovali například Ford Fusion či Mitsubishi ASX. Jaké jsou jeho silné a slabé stránky?

Vnější vzhled určitě neurazí. I malé ZS působí jako vcelku zajímavý crossover. Škoda zbytečný detailů, jako jsou třeba laciné napodobeniny koncovek výfuku.

Foto: Lukáš Dittrich

Bojuje s prostorem

Záleží na tom, na co kladete důraz. Aktuálně nejprodávanějším model značky MG není horkou novinkou. Představen byl v roce 2017 a tehdy získal v hodnocení Euro NCAP tři hvězdičky. Čistě elektrická verze jich o dva roky později získala plných pět. V roce 2020 crossover prošel modernizací tak, aby se opticky odlišil od většího modelu HS/EHS.

Po designové stránce MG ZS přiváží líbivé, byť trochu anonymní tvary. Připomíná některé Mazdy či Fordy, což ale určitě nikoho neurazí. Kvalita celkového zpracování je s ohledem na cenovou kategorii velmi dobrá. Jednotlivé karosářské díly jsou dobře slícované, a evidentně byla náležitá pozornost věnována i detailům. Cenovou kategorii navenek evokuje jen dlouhá prutová anténa a poměr výšky vozu k jeho šířce.

Číňané umí vyrábět auta velmi levně, a tak si mohou dovolit je napěchovat bohatou výbavou. Již základní výbava Essentail tak má 17“ kola, Bi-LED světlomety, zadní parkovací senzory či střešní ližiny. Jako u jediné verze je čalounění látkové, u vyšších verzí jsou totiž koženkové potahy, které v zimě a v horkém létě nejspíš moc nepotěší. Jak to tak u asijských značek bývá, jednotlivé výbavy jsou i u MG pevné. Jediné, za co si můžete připlatit, je metalický lak (15 000 Kč) a dojezdové rezervní kolo, plus samozřejmě různé doplňky.

MG ZS těží z toho, že je s délkou 4314 mm o něco větší než jeho přímí konkurenti. Prostorná kabina a velký zavazadlový prostor z tohoto modelu dělají praktickou rodinnou volbu. V podélném směru britsko-čínský crossover nabízí prostornou kabinu, v níž i vzadu najdou dospělí na auto této velikosti opravdu velkoryse místa na nohy. Sedadla vpředu jsou rozměrově dostatečná a pohodlná, zatímco ta zadní již tolik komfortu neposkytují. Jejich sedák je totiž příliš měkký a plochý. Stejně jako obytná část je solidně velký i zavazadlový prostor s objemem 448 litrů. To je na úrovni Dacie Duster, a o 48 litrů více než u Škody Kamiq. Slabším místem je jen vyšší nákladová hrana. Trochu pomůže výškově nastavitelná podlaha.

Oproti přímé konkurenci nabízí MG ZS velmi slušnou prostornost v interiéru a také poměrně velký zavazadelník. Pro české obecenstvo to jsou důležité faktory.

Foto: Lukáš Dittrich

Tytam jsou doby lepidly zapáchajícími interiéry čínských automobilů. V kabině MG ZS najdete s ohledem na cenovou kategorii solidně působící materiály, pozornost věnovanou detailům, ale i některá nápaditá řešení. Palubní desku ozvláštňuje obšití poddajným materiálem vzdáleně připomínající karbonová vlákna, a kruhové výdechy ventilace působí jako ty u Mercedesů. Celkový dojem zpracování je lepší než u Dacie, Škoda je ale ještě lepší. Přístroje v kapličce před řidičem jsou u základní verze analogické, což vůbec nevadí, neboť jsou dobře přehledné a snadno se odečítají. Digitální přístrojový štít mají přitom všechny verze již od druhého výbavového stupně.

Infotainment s rezervami

I v nejlevnějším provedení dostanete pěkně vytvarovaný kůží obšitý multifunkční volant, který jakoby ztělesňoval bohatou sportovní tradici značky MG. Padne dobře do ruky, ale celkový dojem bohužel sráží fakt, že sloupek řízení postrádá podélné nastavení. Musíte tak sedět blíže palubní desce, a nepřímo tak vytváříte onen velkorysý prostor pro cestující vzadu.

Sportovně tvarovaný volant tak úplně neodpovídá výkonu motoru a celkovému naladění auta, ale vypadá dobře. Velká škoda, že je nastavitelný pouze výškově

Foto: Lukáš Dittrich

Displej infotainmentu je jen průměrné kvality a samotný systém je relativně pomalý a zatím komunikuje jen v angličtině. Jeho prostřednictvím je řešena i manuální klimatizace. Zpočátku trochu déle hledáte aktivaci vnitřního okruhu ventilace. Menu ale překvapí některými funkcemi, jako je např. možnost nastavení posilovače ve třech úrovních, které se opravdu dosti liší. V tom nejtužším je dojem z vozu nejlepší a zprostředkovává solidní zpětnou vazbu, zatímco v základním nastavení je řízení poměrně lehké.

Značka MG nabízí dva zážehové motory, které přes podobné výkonové parametry mají hodně odlišnou charakteristiku. Základem pro dvě nižší výbavové verze je atmosférická čtyřválcová patnáctistovka s výkonem 106 koní, obě vyšší pohání pouze o 5 koní silnější litrový tříválec 1.0 TGI.

Atmosférická patnáctistovka, kterou měl i tento testovaný exemplář, je takovou důchodcovskou volbou. Pro ty, kdo se nechtějí poměřovat s ostatními v rychlém dálničním pruhu, jezdí spíše sami a nepodnikají pravidelné jízdy na dlouhé vzdálenosti. Spěch rozhodně nemá tento základní motor pod kapotou MG ZS v krvi. Samotný rozjezd je v pohodě, pro jízdu po městě je auto ideální. Jakmile ale vyjedete za město a především na dálnici, rychle poznáte limity. V táhlém stoupání z něj vytáhnete jen něco okolo stovky. Nutnost podřídit se emisním limitům má evidentně neblahý vliv na dynamické vlastnosti. Žádných velkých výletů do otáček se v případě čtyřválce nedočkáte, zato je tichý a i spotřeba se drží na solidních 6,9 l/100 km. Převodovka je jen pětistupňová, ale vůbec to nevadí, čtyřka i pětka jsou hodně dlouhé. Řazení je přesné a lehké, lepší než u mnohých evropských vozů.

Menší je lepší

Kdo od auta očekává více dynamiky, měl by určitě sáhnout po přeplňovaném litrovém tříválci. I u něj je sice dynamika jen průměrná, ale reakce na pokyny plynového pedálu jsou bezprostřednější. Litrový agregát ze spolupráce s koncernem GM poháněl i minulou generaci Opelu Astra a jako jeden z mála tříválců na trhu má vyvažovací hřídel, což se odráží na velmi kultivovaném chodu bez vibrací. Nejlevněji ho pořídíte ve verzi Elegance, to ale již těsně pod půlmilionovou hranicí. Ještě o 35 000 Kč dráž vyjde provedení s automatem.

Po silnici jede MG ZS jistě, jeho podvozek by zvládl i mnohem výkonnější motory. Nenaklání se a i na horším povrchu zajišťuje dostatek pohodlí. Od podvozku se nedočkáte ani nějakých rázů či pazvuků. Pro rozbité tuzemské silnice je tedy dobře připraven.

Podvozek je dostatečně pohodlný, a to i na velmi rozbitých cestách. Dynamika základního atmosférického motoru je ale sotva průměrná.

Foto: Lukáš Dittrich

Vůz celkově působí tuhým dojmem. Na rozdíl od Dacie Duster si ale MG ZS lze koupit jen s pohonem předních kol. Šplhání úvozem k chatě či chalupě ale tento britsko-čínský crossover zvládne zásluhou solidní světlosti 165 mm.

Dealerská síť MG je z velké části společná s Mitsubishi a strach z neznámé značky vyvažuje velkorysá sedmiletá záruka. Britsko-čínský nováček se tedy jeví k zavedeným modelům jako zajímavá alternativa. Dobře poslouží jako rodinný vůz, spíše než základní atmosférickou patnáctistovku ale berte přeplňovaný litrový tříválec.

přívěsy. Je to pořád taková ta příjemná klasika, jen v modernějším provedení.

+ Prostorná kabina a zavazadelník, cena a výbava, komfortní podvozek, sedmiletá záruka - Malý točivý moment motoru, slabá dynamika, volant bez možnosti podélného nastavení, pomalý infotainment