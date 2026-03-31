MG představilo přímého konkurenta pro Škodu Kodiaq. Stojí méně, má lepší výbavu a do Evropy přijde již brzy

Roman Havlín
31.03.2026
MG S9
Autor: MG

Na evropský trh se pomalu blíží čínsko-britská novinka z dílny automobilky MG. Jde o sedmimístné SUV s označením S9 PHEV a jeho hlavním soupeřem je například Škoda Kodiaq. Jelikož novinka přijíždí s maximální výbavou a plug-in hybridním pohonem, konkurence to s ní nebude mít jednoduché. 

MG S9 PHEV chce být plně schopným protivníkem velkých SUV z dílen evropských výrobců automobilů. Jeho hlavní předností je nejen nižší cena v porovnání s konkurencí, ale hlavně prostorná kabina a taktéž propracovaný pohon.

Jak to u čínských nováčků bývá, parametry jsou i tady dost zajímavé. Výkon dosahuje 272 koní a baterie má kapacitu 24,7 kWh. Základem je zde benzinová patnáctistovka, která je doplněna o elektromotor.

Video: Představení nového MG S9 PHEV

Těšte se na prostor i pohodlí

V plně elektrickém režimu nabídne S9 PHEV dojezd okolo 100 km a vůz půjde nabíjet jak střídavým proudem (výkon až 7 kW), tak i na rychlonabíjecích DC stanicích (výkon zatím nebyl upřesněn). 

Jednou z mnoha předností britsko-čínské novinky je pak bohatý vnitřní prostor a četné úložné prostory. S9 PHEV má rozvor 2915 mm a i přes sedm míst k sezení jeho kufr nabídne objem 332 litrů. Při sklopení dvou zadních řad pak vznikne objem až 1166 litrů.

Ačkoliv byl zatím zveřejněn jen jeden snímek kabiny, prvotní pohled napovídá, že tady je přítomna dostatečná porce luxusu. Ve velké míře jsou zde využita fyzická tlačítka, za což MG chválíme již teď. Dále zaujmou dvě spojené 12,3" obrazovky a luxusně vypadající volič převodovky.

 V interiéru to vypadá luxusně a nechybí zde fyzická tlačítka

„Sesle“ s masáží

Bezpečnost je prioritou každého modelu MG, a proto i nové MG S9 PHEV se může pochlubit 5hvězdičkovým hodnocením od Euro NCAP, a to částečně i díky rozsáhlému použití vysokopevnostní oceli a až 16 pokročilým technologiím asistence řidiče. V rámci výbavy lze počítat s LED čelními světlomety, 12reproduktoro­vým audiosystémem Bose anebo s celokoženými sedadly, která jsou vpředu vyhřívaná, ventilovaná, mají elektrické nastavení a nechybí jim ani masážní funkce.

Primárně je MG S9 PHEV předokolkou, ale podle vyjádření výrobce se chystá taktéž uvedení verze s pohonem obou náprav. Ta dostane druhý elektromotor, který si své místo najde na zadní nápravě. 

 I zezadu vypadá S9 PHEV poměrně reprezentativně

MG S9 PHEV je již k objednání ve Velké Británii a brzy dojde k příchodu na kontinentální evropský trh. Pokud ale vezmeme ceny na britském trhu, novinka tam startuje na částce 34 tisíc liber (v přepočtu zhruba 960 tisíc korun). 

To je výrazně méně než většina konkurentů z dílny německého koncernu Volkswagen. Pokud tedy MG zachová stejnou cenovou politiku i v Evropě, mnozí evropští výrobci velkých SUV nejspíše právem znejistí. 

