Měření rychlosti umí být brutálně efektivní. Stačil měsíc fungování radarů a počet přestupků klesl o 90 %

Na různé formy automatického měření rychlosti řidiči často nadávají. A často to je oprávněně, protože úřady mají tendenci dávat tato měření do míst, kde reálně vyšší rychlost nikoho neohrožuje. Typicky jde o různé příjezdy do města, kdy pořád jedete po té stejné dálnici, jen někde byla umístěna značka omezující rychlost. Jenže obecně také platí, že automatizované měření rychlosti umí být extrémně efektivní, pokud jde o zklidňování dopravy. Aktuálně dorazil další důkaz z Nizozemska.
Původně 4000 přestupků denně, teď desetina
V Nizozemsku nedávno instalovali úsekové měření na dálnici A7 mezi městy Hoorn a Purmerend. Nové kamery jsou umístěny mezi kilometry 19 a 28,1 ve směru do Purmerendu. Údajně zde v minulosti často docházelo k překročení rychlosti, přičemž někteří řidiči tu jezdili i přes 200 km/h. S tím je teď konec, informuje nizozemský magazín hoornsdagblad.nl.
Nové úsekové měření nejprve fungovalo v testovacím režimu, kdy ještě řidičům nechodily pokuty. V té době bylo zaznamenáno i 4000 překročení rychlosti během jednoho dne. Stačilo ovšem spustit ostrý provoz a během měsíce počet těchto přestupků dramaticky klesl. Aktuálně to je desetina, tedy jen 400 přestupků denně.
Úřady si tuto změnu pochvalují, protože nižší rychlost by měla znamenat nejen vyšší bezpečnost, ale zároveň i plynulejší dopravu a tudíž menší výskyt dopravních kolon.
Úsekové měření ve stejném místě bude fungovat i v opačném směru. Hoornsdagblad uvádí, že ke spuštění dojde někdy v letošním roce.
Zdroj: hoornsdagblad.nl