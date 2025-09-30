Litr benzinu za pět tisíc korun. Přechod na uhlíkovou neutralitu vyjde extrémně draho

Uhlíková neutralita a udržitelnost nejsou zadarmo. Své o tom budou vědět i řidiči běžných vozů ve chvíli, kdy budou do ceny paliv zahrnuty také emisní povolenky. A své o tom brzy budou vědět i týmy F1. Ty totiž začnou od příštího roku používat nové stoprocentně udržitelné palivo. Půjde o syntetická paliva vyráběná z vodíku, nikoliv o fosilní paliva. Očekává se, že cena jednoho litru stoupne na desetinásobek.
Odhady se liší
Kolik přesně bude nakonec litr paliva stát, v tom se odhady rozchází. Obvykle se pracuje s cenovým rozmezím, ale i spodní hranice hovoří o pětinásobku současné ceny. Aktuálně týmy F1 kupují litr benzinu pro své hybridní monoposty za 20 až 30 eur.
Přechod na nová paliva představuje významný krok směrem k uhlíkové neutralitě. Seriál F1 chce této mety dosáhnout do roku 2030. Každý tým bude mít pro své palivo vlastního dodavatele.
Syntetická paliva jsou tématem, o kterém se delší dobu mluví i v kontextu běžných aut, jenže problémem je právě velmi vysoká cena. Tato paliva jsou vyráběna z vodíku. Aby to celé dávalo emisní smysl, vodík musí být takříkajíc zelený, tedy vyrobený z obnovitelných zdrojů. Kritici uvádí, že takto vyrobené palivo je nesmysl, protože na počátku tak jako tak stojí elektrická energie, takže je jednodušší místo do výroby vodíku a z něj následně benzinu poslat tuto energii rovnou do elektromobilů.
Velkou výhodou je naopak fakt, že na syntetické palivo mohou jezdit i stará auta, takže by se tímto krokem mohlo pomoci ekologii bez nutnosti absolutního přechodu na elektromobily. Nebo minimálně bez nutnosti dlouhého čekání na to, až lidé svá spalovací auta vymění za elektromobil.
Zdroj: HAK, The Race