Lék na depresi z nástupu elektromobilů a zákazů poctivých motorů. Alfa Romeo vrací do nabídky šestiválce s geny Ferrari

Alfa Romeo potvrzuje svou oddanost zákazníkům. Již od letošního března začne v Evropě znovu přijímat objednávky na modely Giulia a Stelvio Quadrifoglio. Toto rozhodnutí je součástí strategie značky prodloužit výrobu obou vozů až do příštího roku. Výrobce tak učinil hlavně díky požadavkům zákazníků, kterým nadupaná dvojice začala chybět.
Video: Návrat dvou ikonických modelů Alfa Romeo
A my se jim ani nedivíme. Současná nabídka Alfy Romeo totiž není úplně oslnivá. A jelikož se jedná o vrcholné verze Quadrifoglio, jistotou je maximální výbava a hlavně sportovní zážitek. Oba vozy ponesou legendární symbol čtyřlístku, který se poprvé objevil v roce 1923.
Výrobce zde odkazuje na precizní mechaniku, čistý jízdní projev a každý designový i konstrukční prvek je zaměřen na dosažení optimální rovnováhy mezi nízkou hmotností, vysokou tuhostí karoserie a ideálním rozložením hmotnosti.
Budou slyšet na kilometr daleko
Aktivní aerodynamiku (u modelu Giulia) zajišťuje karbonový přední splitter, který zlepšuje proudění vzduchu pod vozem, čímž přispívá ke zvýšení stability a celkových dynamických schopností. Oba modely pak dostávají výfukový systém Akrapovič s hlubokým a nezaměnitelným zvukovým projevem. Zkrátka tahle dvojice se vysmívá elektromobilům, a to i po dynamické stránce.
Benzinový motor 2,9 V6 o výkonu 520 koní je spojen s osmirychlostním automatem a spolupracuje s mechanickým samosvorem. Točivý moment 600 Nm putuje na zadní nápravu v případě modelu Giulia, respektive na všechna čtyři kola u SUV modelu Stelvio.
A zatímco Giulia zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,9 sekundy, Stelvio to dokáže v čase 3,8 sekundy. V otázce nejvyšší maximální rychlosti ale vyhraje první zmíněný, který nabídne možnost upalovat rychlostí až 307 km/h.
Ceník obou modelů zatím není stanoven, ale v základní výbavě se objeví leštěná pětipaprsková kola o průměru 19" u modelu Giulia a 21" u modelu Stelvio. V kabině přivítají posádku sportovní sedadla
Racing Sparco čalouněná kombinací kůže a Alcantary s detaily z uhlíkových kompozitů.
A co se týče barev karoserie, na výběr budou laky červená Rosso Etna, zelená Verde Montreal, modrá Blu Misano, šedá Grigio Vesuvio, černá Nero Vulcano a červená Rosso Alfa.
