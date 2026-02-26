Menu Zavřít

Lék na depresi z nástupu elektromobilů a zákazů poctivých motorů. Alfa Romeo vrací do nabídky šestiválce s geny Ferrari

Novinky
Roman Havlín
26.02.2026
přidejte názor
Alfa Romeo Giulia a Stelvio Quadrifoglio
Autor: Alfa Romeo

Italská automobilka začátkem tohoto týdne doslova ukázala, že má koule a do nabídky vrací ikonické modely Giulia a Stelvio Quadrifoglio. Oba vozy pohání přeplňovaný benzinový motor 2,9 l V6 o výkonu 520 koní a nechybí ani samosvorný diferenciál. Návrat těchto dvou bestií ukazuje jediné – Alfa Romeo se k elektromobilitě postupně staví zády.

Alfa Romeo potvrzuje svou oddanost zákazníkům. Již od letošního března začne v Evropě znovu přijímat objednávky na modely Giulia a Stelvio Quadrifoglio. Toto rozhodnutí je součástí strategie značky prodloužit výrobu obou vozů až do příštího roku. Výrobce tak učinil hlavně díky požadavkům zákazníků, kterým nadupaná dvojice začala chybět.

Video: Návrat dvou ikonických modelů Alfa Romeo

A my se jim ani nedivíme. Současná nabídka Alfy Romeo totiž není úplně oslnivá. A jelikož se jedná o vrcholné verze Quadrifoglio, jistotou je maximální výbava a hlavně sportovní zážitek. Oba vozy ponesou legendární symbol čtyřlístku, který se poprvé objevil v roce 1923. 

Výrobce zde odkazuje na precizní mechaniku, čistý jízdní projev a každý designový i konstrukční prvek je zaměřen na dosažení optimální rovnováhy mezi nízkou hmotností, vysokou tuhostí karoserie a ideálním rozložením hmotnosti.

Test Alfa Romeo Giulia QV: Skvělá, ale není pro každého
Přečtěte si také:

Test Alfa Romeo Giulia QV: Skvělá, ale není pro každého

Budou slyšet na kilometr daleko

Aktivní aerodynamiku (u modelu Giulia) zajišťuje karbonový přední splitter, který zlepšuje proudění vzduchu pod vozem, čímž přispívá ke zvýšení stability a celkových dynamických schopností. Oba modely pak dostávají výfukový systém Akrapovič s hlubokým a nezaměnitelným zvukovým projevem. Zkrátka tahle dvojice se vysmívá elektromobilům, a to i po dynamické stránce.

Benzinový motor 2,9 V6 o výkonu 520 koní je spojen s osmirychlostním automatem a spolupracuje s mechanickým samosvorem. Točivý moment 600 Nm putuje na zadní nápravu v případě modelu Giulia, respektive na všechna čtyři kola u SUV modelu Stelvio. 

A zatímco Giulia zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,9 sekundy, Stelvio to dokáže v čase 3,8 sekundy. V otázce nejvyšší maximální rychlosti ale vyhraje první zmíněný, který nabídne možnost upalovat rychlostí až 307 km/h.

Alfa Romeo Giulia a Stelvio Quadrifoglio

Z obou vozů kouká pořádná nálož výkonu a slibné řidičské zážitky 

Autor: Alfa Romeo

Ceník obou modelů zatím není stanoven, ale v základní výbavě se objeví leštěná pětipaprsková kola o průměru 19" u modelu Giulia a 21" u modelu Stelvio. V kabině přivítají posádku sportovní sedadla Racing Sparco čalouněná kombinací kůže a Alcantary s detaily z uhlíkových kompozitů. 

A co se týče barev karoserie, na výběr budou laky červená Rosso Etna, zelená Verde Montreal, modrá Blu Misano, šedá Grigio Vesuvio, černá Nero Vulcano a červená Rosso Alfa.

Zdroj: Alfa Romeo

Témata:

Kvíz týdne

Zůstalo jen u prototypů. Poznáte, o čem tuzemské automobilky uvažovaly, že začnou vyrábět?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK