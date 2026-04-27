Laurin & Klement Voiturette typ A: první prapředek sériových škodovek se objevil před 120 lety

Svatopluk Jícha
27.04.2026
Laurin&Klement nabízel buď průběžné sedadlo tohoto typu nebo dvě jednotlivá sedadla se společným opěradlem
V základním provedení neměl automobil ani světlomety…
Malý vozík s půltunovou pohotovostní hmotností si vystačil se sedmi koňskými sílami
V nabídce základního provedení byla dřevěná loukoťová kola, za příplatek výrobce montoval ráfky s drátovým výpletem
Rychlá kola: čtyřicítkou se v době premiéry voituretty dalo jet jen málokde…
V dobách průkopníků automobilismu se nehledělo na pohodlí či rozmary počasí
Pod krátkou kapotou se drobný dvouválec skoro ztrácí…
Vidlicový agregát měl samostatnou premiéru na pražském autosalónu 1905
Byla to heroická doba, jen chvíli po konci dřevních dob automobilismu. Novinky první dekády minulého století už definitivně přejaly podobu automobilů a oprostily se od dřevěné podoby kočáru bez koní. Po světě vznikaly vážně míněné i obskurní konstrukce, jedna z těch progresivních pocházela z Mladé Boleslavi. Vraťme se do doby, kterou už žádný žijící člověk nepamatuje…

Poslední rok 19. století se v továrně na jízdní kola pánů Václava Klementa a Václava Laurina v Mladé Boleslavi objevil první motocykl. Firma je záhy začala nabízet u nás i mimo země tehdejšího Rakouska-Uherska, ale brzy už bylo jasné, že zůstat u jednostopé techniky by znamenalo propást příležitost zasáhnout do konkurenčního boje o moderní automobil.

V době stavby motocyklů příprava na výrobu aut

Od samého počátku 20. století vznikly v Mladé Boleslavi takzvané quadricycle, tedy čtyřkolky s motocyklovou technikou, vlastně jakýsi mezistupeň k „dospělému“ dvoustopému vozidlu. Laurin s Klementem jejich provoz a možnou genezi dlouho studovali, nevrhli se bezhlavě na konstrukci vozidel, která by nebyla zralá k výrobě většího počtu (ale uvědomme si, že „větším počtem“ v této historické souvislosti je myšlená třeba série deseti exemplářů!). 

Jakkoliv těžiště L&K spočívalo ve výrobě motocyklů (až čtyřválcových!), v roce 1904 už byla situace zralá k přechodu továrny na další výrobní odvětví. 

Premiéra motoru se konala v roce 1905 

V expozici továrny na pražském autosalónu v roce 1905 se mezi množstvím naleštěných motocyklů „schovával“ exponát, jehož budoucnost byla narýsovaná pány Klementem a Laurinem ve spolupráci s dalšími zaměstnanci tehdy už slavného podniku. Tímto exponátem byl nevelký vidlicový dvouválec – budoucí srdce prvního opravdového automobilu značky Laurin & Klement. 

Malý agregát byl výsledkem čtyřletých konstrukčních pokusů a rozměrově i výkonově se přesně hodil do připravovaného vozidla, které mělo nést přívlastek „lidový“ – což znamenalo, že si jej budou moci koupit i méně majetní lidé než aristokracie, zámožní vlastníci továren či akcionáři. Čtyřdobý zážehový dvouválec měl litrový objem a výkon sedm koní. 

Od prototypů k názvu sériového modelu!

Do konce roku 1905 vznikly dva nebo tři prototypy, z nichž jeden továrna předložila ke schvalovacímu řízení o udělení homologace. Tu budoucí první bestseller „Laurinky“ dostal počátkem roku 1906, vše tedy směřovalo k prezentaci a počátkům stavby. Až na jednu věc:

Jak se bude jmenovat? Z pozdějších dob známe praxi továrny v označování vozidel velkými písmeny abecedy. Bylo to jednoduché, přehledné, lehce zaznamenatelné – pro továrnu. Ovšem zákazník se v době, kdy sérii tvořilo třeba jen několik exemplářů, příliš dobře neorientoval. Ale zároveň vyvstala nutnost vnést do značení budoucí řady výrobků určitý řád. A ten splňovala právě jen abeceda. Tím pádem se začalo hovořit o Laurinu & Klementu A. Není to příliš strohé?

Už se asi nedozvíme, kdo přišel s nápadem pojmenovat sympatický dvouválec přezdívkou „vozík“ – tedy francouzsky Voiturette v souladu s tradičním směřováním naší země ke kultuře a společnosti Francie. A název byl na světě, jen s pozdější mírnou transkripcí na tvar Voiturette. I když v továrních pramenech nalezneme strohé označení Laurin & Klement A, slovo Voiturette je s modelem spojeno neoddělitelně a už navždy…

Řetězy, nebo hřídel?

Technické parametry motoru zůstaly nezměněné, na něj navazovala třístupňová převodovka. V té době se ještě velký počet automobilových výrobců orientoval na přenos pohonu k zadní nápravě řetězem. 

Tato praxe byla v rámci tehdejšího přesvědčení, že řetěz umožňuje plynulejší přenos a zvládá značné zátěže. Továrna postavila několik prototypů voituretty s řetězovým pohonem, ale nakonec dala přednost pokrokovému řešení s kardanovým hřídelem – v podobě, v jaké jej známe i po více než jednom století. Řetězový pohon zůstal vyhrazený pro těžkou užitkovou techniku pozdějších let…

Slavný debut znamenal velký úspěch typu A

Slavná premiéra se odehrála na jaře 1906, opět samozřejmě v expozici pražského autosalónu, který se postupně stával centrem automobilového dění tehdejší monarchie. Vozík vzbudil velký ohlas. Reakce, zejména na kupní cenu 3 600 korun, byly více než příznivé. Výrobce mohl okamžitě prodat desetinásobek reálného výrobního počtu z továrny, jejíž náplň stále představovaly motocykly všech kubatur.

Zájemce oslovila i jednoduchá konstrukce otevřeného modelu s dvěma místy na sedadle, volantem vpravo podle soudobých zvyklostí, dřevěnými loukoťovými koly a jedné z pěti základních barev, z nichž dnes je bezkonkurečně nejznámější jasně červená či bílá. Továrna nabízela i několik prvků příplatkové výbavy, například skládací látkovou střechu, ráfky s drátovým výpletem, světlomety a pár dalších položek. Je ale také velmi dobře představitelné, že výrobce byl schopný (a určitě i ochotný) na zvláštní objednávku lakovat voiturettu do jiného odstínu.

Pár detailů k jízdním vlastnostem…

Plně obsazený vozík (se dvěma pasažéry cca 650 kg) byl schopný vyvinout maximálku až 40 km/h – u sedmikoňového motoru je to obdivuhodný výkon. Ovšem nejvyšší rychlost není nikdy rychlostí cestovní, už proto, že většina cest zejména mimo velké aglomerace v dobách před sto dvaceti lety mnohdy neumožňovala ani rychlost poloviční. Z cestovního tempa vozík zpomaloval převodovou brzdou, ovládanou pedálem, páková ruční brzda sloužila spíše jako parkovací.

Třebaže výrobce ve stejném roce uvedl na trh silnější čtrnáctistovku B a velký cestovní dvoulitr C, malé „Áčko“ okouzlilo veřejnost natolik, že se vyrábělo až do roku 1907 a celkem vzniklo 44 (některé údaje hovoří o 45) exemplářů. 

„Laurinku“ typu A můžeme vidět na vlastní oči!

Podle registrů jezdily Laurin & Klement A ještě dlouho po první světové válce, dnešního dne se dožilo pět exemplářů, což je potěšitelně vysoký počet. S jedním z nich se můžete blíže seznámit ve značkovém muzeu Škoda v Mladé Boleslavi, voituretta je renovovaná, plně schopná jízdy, což dokazuje v rámci významných automobilových svátků a výročí z dějin automobilky.

Nezbývá než přát si, aby u každého výrobce dostali zelenou svědkové historie a snaha o kontinuitu dokumentace dějin…

