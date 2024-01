Kvíz: Historické fotky mají obrovské kouzlo, poznat podle nich značku historických vozidel ale není až tak jednoduché

Historii máme rádi snad všichni. Nebo se alespoň podle čtenosti článků z rubriky Retro zdá, že velkou část z vás, našich čtenářů, historie minimálně zajímá. My se tomu nedivíme, protože stará auta jsou z pochopitelných důvodů mnohdy zajímavější než ta současná, ačkoliv třeba nejsou tak rychlá, tak pohodlná a už vůbec nejsou tak bezpečná jako aktuální produkce.

Dvojnásob to platí o autobusech. Všichni máme rádi „er-té-éčko“, ale jet byste s ním někam osm hodin v kuse zřejmě už nechtěli. A co třeba autobusy Ikarus brázdící v rámci MHD centra i tuzemských měst, jejich hlučné motory, obří schody, mlátící dveře… Když dnes nějaký potkáte, vybaví se vám vzpomínky, ale jezdit s tím každý den do práce, to už raději ne. Ale proč si nezavzpomínat…

Z archivu jsme vytáhli desítku fotek, na kterých jsou různá vozidla. Je na nich celkem hodně autobusů, ale sem tam i nějaké to kombi nebo sportovní automobil. Vaším úkolem bude kromě vzpomínání na doby minulé také určit, o jakou značku se jedná. Pravidelní čtenáři rubriky Retro to budou mít trochu jednodušší.

Tak schválně, zvládnete deset z deseti?