Nenechte se zmást internetovými nářky nad špatnými palivy. Kvalita pohonných hmot v Česku je stále vynikající

V roce 2025 inspektoři ČOI odebrali celkem 2425 vzorků všech druhů paliv u veřejných čerpacích stanic v České republice. U čerpacích stanic spadajících do asociace ČAPPO (Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu) bylo odebráno celkem 979 vzorků tj. 40,38 %. A jak kvalitní pohonné hmoty mohou Češi tankovat? Tak například u motorové nafty bylo odebráno celkem 1139 vzorků, přičemž byly zjištěny celkem jen čtyři neshody.
Chybám se nevyhnul ani benzin
To znamená chybovost pouhých 0,35 %. U benzinu to bylo podobné, protože z 955 vzorků byly chybné 4. Naopak vzorky benzinů odebrané u čerpaček ČAPPO (celkem 400 vzorků) byly bez závad.
U LPG v počtu 289 vzorků a CNG v počtu 38 vzorků se dohromady vyskytla chybovost pouze u jednoho vzorku LPG, kde byl zjištěn vyšší obsah síry. Vzorky CNG ale byly zcela bez závad. Uvedené výsledky za minulý rok jsou proto potvrzením faktu, že paliva na čerpacích stanicích spadající pod ČAPPO dlouhodobě vykazují nulovou nebo velmi nízkou chybovost v kvalitě.
Bez závad bylo za rok 2025 v síti ČS ČAPPO celých 100 % v kvalitě prodávaných automobilových benzinů, motorové nafty, CNG a parafinické nafty dle technických norem ČSN EN. To znamená, že jde o lepší výsledky, než má zbylý segment ostatních nečlenských čerpacích stanic.
Dobrou zprávou je také to, že v souvislosti s ekologizací paliv byl v roce 2025 perfektně zvládnutý celoplošný přechod na automobilový benzin v kvalitě E10 a současně došlo k zahájení prodeje 100% HVO. Kontroloři dlouhodobě používají osvědčené interní systémy kontroly kvality v celém procesu výroby, skladování, dopravy a prodeje zákazníkům.
Zdroj: ČAPPO