Kupovat nová auta je z hlediska financí nesmysl. Za první rok nový vůz ztratí přes 40 % ceny, ušetřit se dají miliony

Aktuální data z českého trhu potvrzují známou skutečnost, že největší propad ceny auta nastává prvním roce provozu. Pokud se tedy zákazníci dokážou smířit s tím, že si své auto nenaspecifikovali do výroby přesně podle vlastních představ, otevírá se jim zajímavá příležitost, jak dost peněz ušetřit a jak zároveň dostat prakticky nový automobil.
Potvrzuje to také analýza společnosti Carvago. Ta odhaluje, že během prvního roku dosáhne ztráta hodnoty zhruba 15 až 30 procent původní ceny, přičemž u některých prémiových modelů může být pokles ještě strmější. Analýza je unikátní v tom, že vychází nikoliv z oficiálních ceníkových cen, ale z reálných cen vozů nabízených k prodeji na hlavních tuzemských inzertních serverech, a to včetně již existujících skladových a předváděcích vozů. Meziroční pokles ceny je i tak dramatický.
Největší pokles se týká drahých aut
Nejrychleji ztrácejí na hodnotě luxusní a prémiové vozy. Důvodem je kombinace vysoké pořizovací ceny, drahých příplatkových výbav, jejichž hodnota na sekundárním trhu rychle mizí, a vysokých očekávaných nákladů na servis a údržbu.
Pro kupujícího ročního vozu to však znamená jedinečnou šanci získat nejmodernější techniku, prvotřídní komfort a prestiž za zlomek původní ceny. Například u velkého SUV Mercedes-Benz GLS činí roční propad hodnoty drastických 46,29 %, což pro druhého majitele představuje úsporu přes dva miliony korun! Podobně je na tom BMW řady 7 se ztrátou přes 1,4 milionu korun (35,38 %) nebo Lexus RX, jehož cena klesne o více než 680 000 Kč (37,20 %). Statisíce lze nicméně ušetřit také na zánovní Octavii nebo Golfu.
„Z našich dat jasně vidíme, jak obrovský potenciál úspory se v ročních vozech skrývá. Čeští zákazníci, kteří umějí počítat, o ně mají značný zájem. Tuzemský trh je ovšem příliš malý a izolovaný na to, aby dokázal tuto poptávku dostatečně uspokojit,“ říká zakladatel Carvago Jakub Šulta. „Zatímco čeští prodejci aktuálně nabízejí necelých 11 tisíc ročních vozů, na Carvago jich zákazníci najdou více než dvě stě tisíc. V tak široké nabídce si svůj ideální zánovní vůz vybere opravdu každý.“
U elektromobilů zvyšuje pokles ceny nezájem
V případě nových elektromobilů do poklesu cen promlouvá i rychlost vývoje v kombinaci s nízkým zájmem zákazníků o tento druh pohonu na českém trhu. Elektrická auta stárnou velmi rychle a kdo si počká, ten může za podobnou (nebo dokonce nižší) cenu za rok dostat stejný model, ovšem s lepšími bateriemi, což znamená větší dojezd i rychlejší nabíjení.
Tuzemská zastoupení automobilek pak nestihnou prodat starší modely a v cenících se najednou objeví akční auta s „dotací“ přímo od automobilky klidně v řádu několika stovek tisíc korun. Takovou akci například v minulosti udělala Toyota u svého od začátku podprůměrného elektromobilu bZ4×. V případě elektromobilů se tak nákup ročního vozu vyplatí ještě více. Bateriové vozy navíc obvykle nestihnou v krátkém čase najet větší porci kilometrů, takže ani své akumulátory z principu nemohou mít příliš opotřebované.
Zdroj: Carvago