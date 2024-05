Který menší elektromobil zvládne nejlépe cestu z Prahy třeba do chorvatského Splitu? 1000 km si žádá zhruba pět nabíjení

Cestování na dlouhé trasy je pro moderní elektromobily už vcelku proveditelnou záležitostí, ale samozřejmě záleží, jakým konkrétním autem pojedete a kam. V některých evropských destinacích je totiž pořád problém s dobíjecími stanicemi. Společnost UTAC porovnala čtyři malé elektromobily na trase dlouhé tisíc kilometrů a zjistila zajímavé výsledky. Podle nich byste třeba s takových Citroënem ë-C4 X na trase z Prahy do chorvatského Splitu nabíjeli pětkrát a celkově byste stáli tři hodiny.

Elektrický Citroën C4 X přitom vyšel z tohoto testu jako ten nejlepší. Do testu bylo zařazeno také MG4, Volkswagen ID.3 a Renault Mégane e-Tech. Paradoxem je, že Citroën má z této čtveřice nejmenší baterii (54 kWh) a tím pádem také nejmenší udávaný dojezd (420 km). Jako jediný ale zároveň dostal karoserii sedan, ostatní jsou hatchbacky. A karoserie sedan je z pohledu aerodynamiky lepší a i v praxi vůz proto vykázal nejnižší spotřebu.

Test ušitý trochu na míru

Společnost UTAC, která se zabývá testováním aut, zvolila trochu nešťastnou metodiku. Automobily najížděly testovacích 1000 km na uzavřeném okruhu a střídavě nabíjely na 50kW a 100kW nabíjecí stanici. To co do výsledného času znehodnotilo výsledky MG4 a VW ID.3, protože tyto modely zvládnou i větší výkony a umí se nabíjet rychleji.





Test probíhal na okruhu Mortefontaine a auta zde jela ustálenou rychlostí 120 km/h. Začínalo se s nabitím na 100 % a pak se vůz dobíjel vždy po poklesu na 10 %. Nabíjelo se na 80 %.

Podle této metodiky nakonec vyšel jako nejlepší Citroën, který ujel 1000 km za 11 hodin a 57 minut, přičemž 3 hodiny a 5 minut z toho připadalo na dobíjení, které proběhlo pětkrát. Čtvrté, tedy nejhorší, skončilo MG4 s výsledkem 13 hodin a 4 minuty, kdy nabíjení zabralo skoro čtyři hodiny. Zbylí dva konkurenti zvládli tuto vzdálenost prakticky v identickém čase kolem 12 hodin a 15 minut a s nabíjením trvajícím zhruba tři a půl hodiny. Všechna auta končila s nabitím přesahujícím 50 %.

Poučení pro praktickou cestu do Splitu?

Tisíc kilometrů už je velmi solidní akční rádius. Pokud bychom to převedli do praxe, pak jde o vzdálenost třeba z Prahy do Splitu, kam brzy vyrazí desítky tisíc nejen českých turistů. Pokud se podíváme na výsledky naměřené v podstatě v laboratorních podmínkách, pak z nich vyplývá především jedna zásadní a velmi otravná věc: zastavuje se velice často.

První část trasy, kdy se auta vybila ze 100 % na 10 %, řidiči zvládli za dvě hodiny, ale pak už bylo nutné zastavovat dříve, protože se nabíjelo jen na 80 %. A dříve znamená každou hodinu a půl, respektive každých zhruba 170 km. Taková cesta se pak vleče a vůbec neutíká.

Na druhou stranu, realita bude lepší z několika důvodů. Nabíjet budete kolem dálnic pravděpodobně na rychlejších stanicích a současně poslední zastávku zvládnete rychleji, protože tam už není nutné do 80 % dobíjet kvůli tomu, abyste dojeli, ale spíše proto, aby vám v cíli ještě nějaké kilometry zbyly. Kromě toho je také téměř jisté, že konstantní rychlostí 120 km/h na celé trase někam k moři také nepojedete a v pomalu jedoucích kolnách bateriové vozy moc „nežerou“. Takže to nakonec možná zvládnete na čtyři zastávky a to už zhruba snad i odpovídá běžným vozům.

Z testu pak vyplynula ještě jedna zajímavá věc. V průběhu jízdy postupně narůstala průměrná spotřeba, a to až o 1,5 kWh/100 km. Důvodem bylo pouze to, že se postupně setmělo a o pár stupňů klesla venkovní teplota.

Zdroj: UTAC