Třeba také máte v garáži poklad. Analýza ukazuje, že „investiční“ ojetinou může být klidně obyčejné MPV nebo naftové SUV

Když si člověk koupí auto, musí počítat s tím, že bude nutné odepsat více či méně investovaných peněz. Nové auto automaticky ztratí část své hodnoty jen tím, že vyjede ze showroomu, hodnotu ztrácí i ojetiny. Ale najdou se také výjimky. To v praxi znamená, že si nějaký ten vůz koupíte, pár let ho používáte a pak ho prodáte buď za stejné peníze, nebo rovnou se ziskem. A nemusí jít pouze o investiční klasiky v podobě modelů Porsche. Ukazuje to analýza společnosti Carvago.
„Obecná poučka říká, že auto je nejhorší investice, protože jen ztrácí na hodnotě. Naše analýza dat z milionů inzerátů napříč Evropou ale potvrzuje, že existují výjimky. Zdaleka přitom nejde jen o sběratelské supersporty za desítky milionů, které jsme ostatně do analýzy ani nezahrnuli. Na ceně získávají i ‚obyčejná‘ auta, která prostě zmizela z nabídky a rodinám či fanouškům na trhu chybí,“ vysvětluje zakladatel a CEO Carvago Jakub Šulta.
Carvago prošlo svou nabídku a identifikovalo sedm zajímavých a překvapivých modelů, které za poslední tři roky nabraly na ceně. Tady jsou:
1. Porsche 718 Cayman GT4 (Nárůst ceny: 14,3 %)
Tohle auto je labutí písní jedné éry. Atmosférický čtyřlitrový šestiválec o výkonu 310 kW (420 k), točivý charakter a puristické zaměření z něj dělají okamžitou klasiku. S blížícím se přechodem řady 718 na čistě elektrický pohon poptávka po tomto mechanickém klenotu vystřelila vzhůru. Majitelé dobře vědí, co v garáži mají, a na cenách ojetin je to jasně vidět.
2. Seat Alhambra 1.4 TSI (Nárůst ceny: 11,2 %)
Možná největší překvapení žebříčku. Zatímco automobilky hromadně přešly na SUV, klasická velkoprostorová MPV prakticky vymřela. Alhambra s benzínovým motorem 110 kW nabízí prostor a variabilitu, které moderní SUV často nedokážou dorovnat. Rodiny, které odmítají kompromisy v prostoru, vyhnaly ceny těchto posledních mohykánů nahoru.
3. Suzuki Jimny 1.5 VVT (Nárůst ceny: 6,9 %)
Malý off-road, který se stal obětí vlastního úspěchu a emisních norem. V Evropě byl stažen z prodeje v osobní verzi a vrátil se homologovaný jako „užitkový“ vůz. Čtyřmístné verze z let 2020–2022 jsou proto velmi žádané zboží. Jeho „krabicový“ design a bezkonkurenční průchodnost terénem z něj dělají kultovní záležitost, jejíž hodnota neklesá.
4. Porsche 911 Carrera S / 4S 992 (Nárůst ceny: 5,6 %)
Generace 992 s výkonem 332 kW (450 k) potvrzuje status modelu 911 jako nejbezpečnějšího přístavu ve světě sportovních aut. I přes vyšší výrobní počty poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku. K cenovému vývoji na sekundárním trhu přispěly mimo jiné dlouhé dodací lhůty nových devětsetjedenáctek v posledních letech.
5. Ford Edge 2.0 EcoBlue Bi-Turbo (Nárůst ceny: 5,4 %)
Vývoj ceny amerického SUV je dokonalým paradoxem. Jako nový se Edge v Evropě prosazoval jen ztěžka a dealeři se skladových vozů často zbavovali pouze za cenu masivních slev. Karta se však obrátila. Poté, co Ford prodej modelu bez náhrady ukončil, stala se z dříve přehlíženého „ležáku“ v očích určité skupiny zákazníků zajímavá ojetina, jejíž hodnota nyní překvapivě roste.
6. Jeep Wrangler 2.0 T-GDI (Nárůst ceny: 5,0 %)
Podobný příběh jako u Jimnyho. Ikonický Wrangler s čistě benzínovým motorem se stává vzácností, protože značka v Evropě masivně tlačila plug-in hybridní verzi 4×e. Fanoušci klasické techniky, kteří se obávají složitosti hybridů v terénu, jsou ochotni si za benzínový turbomotor připlatit.
7. Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D (Nárůst ceny: 3,7 %)
Legenda spolehlivosti. Generace J150 s modernizovaným motorem 150 kW si drží cenu díky své pověsti nezničitelného stroje. Příchod nové generace sice obvykle sráží ceny předchůdce, ale v případě Land Cruiseru platí, že konzervativní klientela si cení ověřené techniky staršího modelu, což brzdí jakýkoliv pokles cen.
K růstu cen ojetin přispívá i zdražování nových vozů, které funguje jako cenová kotva. Pokud nový model mezigeneračně zdraží a v showroomu stojí přes milion korun, přirozeně to táhne nahoru i ceny jeho ojetých předchůdců. Tříletý vůz se pak v bazaru může prodávat třeba za 750 000 Kč, tedy za částku podobnou tomu, kolik kdysi stál jako nový. Kupujícímu to přesto dává smysl, protože optikou ceníku nového modelu je to stále výrazně levnější alternativa.
Pro úplnost, analýza společnosti Carvago vychází z dat sekundárního trhu ve 14 evropských zemích, které dohromady představují 87 % populace EU (Belgie, Česká republika, Francie, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko). Do srovnání byly zahrnuty vozy s rokem výroby 2020 až 2022. Porovnávali jsme ceny těchto konkrétních modelů v prvním čtvrtletí roku 2023 oproti aktuálním cenám ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 (medián cen napříč všemi 14 trhy). Výpočet pracoval s přepočtem lokálních měn na euro dle kurzu platného v relevantním období, tedy Q1 2023 a Q4 2025. Modely s vysledovanými prodeji v řádu jednotek kusů za kvartál (typicky supersportovní vozy) nebyly do přehledu zařazeny.
Zdroj: Carvago