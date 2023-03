Kilo vodíku za tři kila a jeden kilometr za čtyři koruny. Podívali jsme se na to, jak moc výhodné je tankování na nově otevřené vodíkové stanici v Praze

V pátek 10. března byla oficiálně otevřena dlouho slibovaná vodíková stanice na pražském Barrandově. Stanice je prezentována jako „první veřejná, plně samoobslužná a non-stop přístupná veřejnosti“. Fakticky byla ale už loni otevřena první moderní vodíková stanice v Ostravě. Pražskou stanici provozuje společnost Orlen Unipetrol, která chce do roku 2030 zprovoznit dalších 29 vodíkových stanic. Když k tomu připočteme i ostatní provozovatele, pak by jich mělo podle MDČR být u nás do sedmi let zhruba osm desítek. Vodík je ale zatím primárně zajímavá ekologická alternativa. Z pohledu ekonomiky se spíše nevyplatí.

V Praze natankujete kilogram vodíku za zaváděcí cenu 278 Kč. Na českém trhu aktuálně pořídíte hned dva vodíkové automobily, a sice Hyundai Nexo a Toyotu Mirai. V prvním případě jde o crossover, který má nádrže schopné pojmout 6,3 kg vodíku. „Plná“ tak vyjde na 1751 Kč. Oficiálně by měl být tento crossover schopný ujet 666 km. Jeden kilometr tak vychází na 2,6 Kč. Reálně ale bude dojezd spíše menší, zejména při cestování na dálnicích.

Dokazuje to Toyota Mirai, se kterou jsme se už svezli. Rozměrný japonský sedan pojme celkem 5,6 kg vodíku, přičemž Toyot slibuje dojezd 650 km. Na dálnici ale tento automobil při rychlosti 130 km/h vykazoval spotřebu 1,5 kg/100 km, což při ceně 278 Kč/kg znamená něco málo přes 4 Kč/km.

V Německu stojí kilogram 326 Kč

Navíc se bavíme o zaváděcí ceně. Stejně jako v poslední době všechno, i vodík podražil. V květnu loňského roku jsme v Drážďanech tankovali za 9,5 eur/kg, dnes stojí na stejné stanici (respektive v celém Německu) 13,85 eur/kg. V přepočtu tedy vychází jeden kilogram na 326 Kč.

Přínos vodíkových automobilů pro jejich uživatele nebude v nízkých provozních nákladech, ale v nulových produkovaných emisích v kombinaci s možností velmi rychlého tankování. Vodíkové automobily po stránce pohonu fungují a jezdí jako elektromobily, elektrickou energii si ale neuchovávají ve velkých akumulátorech, nýbrž si je v palivovém článku přímo vyrábí.

Podle kritiků tato technologie nemá budoucnost, protože výroba vodíku je energeticky náročná, stejně jako jeho skladování. Podle zastánců se ale vodík na trhu chytí především u nákladních automobilů nebo autobusů. Ostatně pražský dopravní podnik brzy jeden takový autobus začne testovat na lince 170.