Zákaz spalovacích motorů v EU ztrácí podporu. Porti už se postavilo také Rakousko

Po dlouhých vyjednáváních napříč EU se zdálo, že už to má spalovací motor na evropském trhu definitivně spočítané. Jenže už hlasování v europarlamentu ukázalo poměrně velký nesouhlas s tímto krokem a v poslední době se vyrojily hlasy, které zákaz této technologie v roce 2035 odmítají. Nejnověji se do skupiny odpůrců přidalo dokonce i Rakousko. Informuje o tom server Euractiv.

Náš jižní soused byl přitom brán jako podporovatel zákazu spalovacích motorů. Nakonec politiku velkých daní na spalovací motory a pobídek na elektrické vozy aplikují rakouské úřady už delší dobu. Přesto web Euractiv píše, že rakouský kancléř vyjádřil v této otázce podporu Německu. Rakouský kancléř Karl Nehammer slíbil maximální úsilí tak, aby tu spalovací motor přežil co nejdéle. „I já se vyslovím proti zákazu spalovacích motorů, pokud o něm budou vedoucí představitelé států EU hlasovat“, cituje Euractiv rakouského kancléře.

Právě hlasování čelních představitelů států EU je tím posledním, co je při současné evropské legislativě ke schválení dlouho projednávaného návrhu potřeba. Za běžných okolností by to byla už jen formalita, v tomto případě to tak ale není. Finální hlasování bylo odloženo.

Na poslední chvíli totiž začaly vystupovat proti zákazu i velké státy, jako je Itálie nebo Německo. Proti zákazu jsou také představitelé ČR, Maďarsko, Polsko nebo zmíněné Rakousko. Německo chce prosadit možnost využívání spalovacích motorů v kombinaci se syntetickými palivy.