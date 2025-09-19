Menu Zavřít

Kia ukázala nový model K4. Láká na dravý design i na benzinový motor

Jakub Bartek
19.09.2025
Automobilka Kia ukázala na svých stránkách nový model. Hatchback dostal název K4 a atraktivní design. I když to je samozřejmě subjektivní.

Kia o novém modelu tvrdí, že má ambice narušit hranice mezi tradičními segmenty C a D, tedy nižší střední a střední třídou. Vsadila proto na dynamický design a zároveň prostorný interiér doplněný nejnovějšími technologiemi.

„S modelem K4 ukazujeme, jak naše modely dokážou nabídnout dynamický design, inovace a inteligentní technologie bez ohledu na jejich pohon,“ uvedl provozní ředitel společnosti Kia Europe Sjoerd Knipping na firemních stránkách.

Automobil má délku 4 440 milimetrů a šířku 1 850 mm. Víc prostoru tak získali především cestující na zadních sedadlech. Zavazadlový prostor má objem 438 litrů.

U auta na první pohled zajme výrazná linie střechy, která plynule přechází do zadních dveří, a také světelný podpis Star Map inspirovaný vlajkovou lodí EV9.

Firma zároveň chtěla, aby kabina působila co nejmoderněji. Panoramatický displej proto kombinuje 12,3" digitální přístrojový panel, 5,3" dotykový modul klimatizace a 12,3" infotainment. Nový systém ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) propojuje navigaci, multimédia a nastavení vozu do jednoho intuitivního rozhraní. Samozřejmostí je bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto, vyšší výbavy přidávají bezdrátovou nabíječku a Wi-Fi hotspot.

Jistým překvapením je motorizace vozů. Základ tvoří tříválec 1.0 T-GDI (115 k) se šestistupňovým manuálem, dostupný je i jako mild-hybrid. Kdo touží po větším výkonu, sáhne po čtyřválci 1.6 T-GDI (150/180 k) spojeném se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Vrcholem bude v roce 2026 plnohodnotný hybrid, který rozšíří elektrifikovanou nabídku značky.

Cena zatím není známa, firma ji dosud nezveřejnila.

