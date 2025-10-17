Na český trh vstoupil další elektromobil, který má ambice nahradit Golf nebo Octavii. EV4 ujede přes 600 km a stojí pod milion

Od uvedení na trh jsou v nabídce dvě velikosti baterie. Verze s prodlouženým dojezdem (Long Range), používá akumulátor o kapacitě 81,4 kWh, který se dobije z 10 na 80 procent již za 31 minut a poskytuje dojezd až 625 kilometrů (podle WLTP). Zákazníci též mohou zvolit standardní 58,3 kWh akumulátor, který se dobije z 10 na 80 procent za pouhých 29 minut.
Obě varianty akumulátoru spolupracují s předním elektromotorem o výkonu 150 kW, s nímž EV4 zrychlí z 0 na 100 km/h za 7,7 s (resp. 7,4 s se standardním akumulátorem) a maximální rychlost je omezena na 170 km/h. K hladké jízdě přispívá ultra nízký součinitel aerodynamického odporu o hodnotě 0,27 Cd.
Jeden model, dvě varianty
EV4 v provedení hatchback dokládá sportovní charakter svým zkoseným zadním oknem, protáhlými proporcemi a zadními světly až v rozích karoserie. Futuristický vzhled dodává také odvážná „digitální tygří maska“, vertikální světlomety a světelný podpis v podobě hvězdné mapy, s jakou přišla poprvé EV9. Na druhé straně EV4 Fastback je elegantním autem s dlouhou siluetou a minimalistickým provedením zadní partie.
Hlavním rozdílem mezi karosářskými variantami je délka, fastback je o 300 mm delší, díky tomu má objem kufru 490 litrů oproti 435 litrů u hatchbacku. Přestože označení fastback by mohlo evokovat, že jde o pětidvéřový vůz, pravdou je, že jde o sedan, tedy otevírá se jen relativně malý vstupní otvor.
Velkým překvapením bylo jak malý rozdíl je v dojezdu obou vozů. Zatímco pro hatchback s kolmou zádí výrobce uvádí 624 km, pro krásně aerodynamický vůz jen o 8 km více (633 km). EV4 v obou variantách disponuje funkcí V2L (Vehicle-to-Load) pro napájení externích spotřebičů, jakož i technologií V2G (Vehicle-to-Grid) pro sdílení elektrické energie.
Stvořeno pro Evropu
Evropští konstruktéři z technického centra společnosti HMETC v německém Rüsselsheimu odladili jízdní vlastnosti EV4 speciálně pro evropské silnice. A na výsledku je to znát. Zvláštní pozornost byla věnována vlastnostem v zatáčkách a stabilitě ve vyšších rychlostech. To oceníte, až pojedete 150 km/h kolem Budějovic.
Přední zavěšení typu McPherson a víceprvkové zavěšení zadních kol jdou ruku v ruce s tlumiči vybavenými frekvenčně řízenými ventily třetí generace a pouzdry systému odpružení Hydro G, které tlumí hluk, vibrace a projevy nekultivovanosti. Výsledkem je model, který ztělesňuje potěšení v rámci každodenního používání.
Extrémní test na Ringu
Systém akumulátorů čtvrté generace pro EV4 se vyznačuje pokročilým tepelným managementem a optimálním rozvodem chladicí kapaliny na podporu stabilního výkonu i za vysokého zatížení a extrémních podmínek. Přísné testování – zahrnující na 110 000 kilometrů zrychlené simulace jízdy na veřejných komunikacích a náročných 10 000 kilometrů na okruhu Nürburgring s jízdou až na 95 procent maximálního výkonu a opakovaným ultra rychlým dobíjením – prokázalo jen minimální opotřebení a mimořádně vysokou efektivitu. Po dokončení testů technici potvrdili 95% zdravotní stav akumulátoru, což dokazuje, že EV4 je postaveno tak, aby poskytovalo stabilní jízdní schopnosti a jistotu v rámci dlouhodobého vlastnictví.
První jízda a krátké seznámení
Během tiskové konference jsme měli možnost se krátce svézt s variantou hatchback. Oproti SUV modelu EV3 se výrobce chlubí o 4 cm nižší pozicí za volantem a o 2 cm nižším těžištěm. I přes přítomnost baterie se sedí skutečně poměrně nízko a pozice za volantem je velmi pohodlná. Pohonnou jednotku už známe z modelu KIA EV3 – 150 kW je na takové auto zcela dostačujících. EV4 krásně reaguje na povely plynového pedálu, v autě panuje neskutečné ticho a nejen díky technickým inovacím na podvozku se krásně nese po silnici.
I na velkých (již zimních) pneumatikách je třeba ocenit práci konstruktérů a říci, že svezení bude prvotřídní. Místa v podélném směru je spousta, 435 litrů v kufru představuje dostatečnou hodnotu a výrobce dokonce tvrdí, že jde o největší využitelný prostor ve svém segmentu.
Více informací a detailů přineseme v tradičním týdenním testu.
Zdroj: Kia, autorský text