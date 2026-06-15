Pořád chcete Octavii? Kia EV4 fastback je hodně zajímavý elektrický sedan s prostorem Superbu

Jen pár týdnů po spalovací K4, která představuje podobný segment s konvenčním pohonem, máme na test model EV4 ve variantě označované jako Fastback. Z prvních jízd víme, že zatímco EV4 Hatchback se vyrábí na Slovensku, EV4 Fastback vzniká v Koreji. Už to jasně napovídá obchodním předpokladům tohoto krásného vozu proudnicového tvaru.
Video: Uvedení modelu na trh
Aerodynamika na prvním místě
Blížím se k autu s extrémně nízkou přídí a velmi zvláštně tvarovanými světlomety. Díky černému oplastování lemů kol a široké kapotě vypadá přední blatník velmi subtilně. Aerodynamický tvar vozu vládne i zbytku auta. Především na zádi je vidět, jak důležité je usměrnit proudění vzduchu za vozem. Kia to provedla velmi pěkně, i když mohutná záď s malými světly může působit trochu těžkopádně.
EV4 Fastback měří na délku 4730 mm, na výšku má 1480 mm a rozvor náprav činí 2820 mm. Takhle obří rozvor slibuje jediné, obrovský vnitřní prostor. Je plus mínus stejný jako u současné Škody Superb, takže jde o královskou hodnotu.
Prostorný a vzdušný interiér
Usedám dovnitř a nacházím známou architekturu interiéru. Oproti exteriéru jde vlastně o relativně konzervativní ztvárnění. Horizontálně členěná přístrojová deska je poměrně subtilní a navazuje na nízkou příď. Díky tomu se člověk necítí stísněně a v autě panuje vzdušná atmosféra i bez panoramatického okna.
Pohodlně se usadím. Díky nízké karoserii osobního auta mám nohy před sebou, ne jako na kancelářské židli typické pro vozy SUV. Volant jde příjemně přitáhnout k tělu, na dveřním panelu vidím možnost ventilace a vyhřívání pohodlných sedadel, která mému konfekčnímu tělu dobře sedí. Široký pás displejů do interiéru hezky zapadá. Je však třeba si zvyknout na displej klimatizace, který je schovaný za volantem, a člověk se musí poměrně vyklonit, aby jej viděl. Díky absenci středového tunelu zde najdeme velké množství odkládacích prostor, jak je pro elektromobily typické.
V zadní řadě je spousta místa. Obří rozvor by klidně mohl napovídat ještě více prostoru, ale relativně masivní přední sedadla jej trochu ubírají. Zadní sedáky jsou příjemně vysoko, na rozdíl od některých jiných elektromobilů, kde kvůli baterii vzniká vysoká podlaha a sedadla nepodpírají kolena dostatečně.
Do kufru naložíte až 490 litrů zavazadel. Samozřejmě omezující je menší vstupní otvor, ale také velmi jednoduché řešení závěsů víka kufru, které ubírá dost prostoru. U takto sofistikovaného vozu bych klidně očekával propracovanější řešení.
Něco k použité technice
Kia EV4 Fastback stojí na platformě E-GMP, která je zde použita ve 400V verzi, na rozdíl od EV6 s její 800V architekturou. Pohon obstarává synchronní elektromotor na přední nápravě s výkonem 150 kW (204 k) a točivým momentem 283 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 7,7 sekundy.
Na výběr jsou dvě velikosti baterie. Menší s kapacitou 58,3 kWh nabízí dojezd 456 km podle WLTP, větší s kapacitou 81,4 kWh pak až 633 km. Velmi překvapivé je, jak málo se liší hodnoty dojezdu fantasticky aerodynamického Fastbacku oproti variantě Hatchback s kolmou zádí. Zřejmě na tom má podíl měřicí cyklus WLTP, který není tolik zaměřený na vysoké rychlosti.
Maximální výkon DC nabíjení činí 135 kW a nabití z 10 na 80 procent trvá u větší baterie 31 minut. Kombinovaná spotřeba se podle WLTP pohybuje okolo 14,4 kWh/100 km pro menší sedmnáctipalcová kola. U větších devatenáctipalcových kol výrobce udává 14,9 kWh/100 km. S různou velikostí kol se tak liší i maximální dojezd a zrychlení, které je u větších kol o desetinu sekundy horší.
Komfort na prvním místě
Tiše vyrazím vpřed. Elektromobilů jsem už otestoval desítky, ale pokaždé mě to první jemné rozjetí fascinuje. U EV4 tato fascinace pokračuje i po rozjezdu díky extrémně tichému interiéru a velmi pohodlnému podvozku. Je měkčí než u hatchbacku, ale k Fastbacku velmi dobře pasuje. Díky víceprvkové zadní nápravě záď neodskakuje a EV4 se plavně přenáší přes jakékoli hrboly. Ke cti jí budiž i to, že ani největší nerovnosti se neozývají do interiéru žádnými rázy či ranami. Tohle Kia umí velmi dobře.
Těch 204 koní je podle mě ideální výkon pro takové auto s pohonem předních kol. Nabízí dostatečnou dynamiku a zároveň není na přední nápravu příliš. Vůz tak netahá za volant. Stačí na předjíždění, svižný rozjezd z křižovatky i snadné plachtění po dálnici.
Právě tam nejvíce vynikne fantastická aerodynamika. Auto je tiché, dobře plachtí a překvapí nízkou spotřebou. Dlouhodobý průměr byl na voze 17 kWh/100 km, my jsme auto vraceli s průměrem 15,5 kWh/100 km i přes třetinový podíl dálnic.
Pestrý týdenní test
Týden byl nabitý událostmi, které vůz nejlépe ověřily v praxi. Začali jsme výletem do fantastické sauny v Brné u Ústí nad Labem. Na konci dálnice odečítáme 20 kWh/100 km, mimo dálnice jen 11 kWh/100 km. To je přesně ten režim, ve kterém EV4 ujede klidně 700 kilometrů. A ani případné nabíjení na veřejných sítích pak nemusí znamenat vyšší náklady než provoz spalovacího motoru. Po návratu do Prahy ukazuje baterie stále 67 procent.
Během krátkých jízd mě vždy fascinuje možnost zapnout si z klíče nebo mobilní aplikace klimatizaci, jemnost rozjezdu i zastavení, práce adaptivního tempomatu a nakonec i spotřeba kolem 16 kWh/100 km v hustém městském provozu.
V pátek jsem do velkého kufru naložil dva pytle hraček, tři tašky a kočárek a Kia krásně odvezla celou rodinu na víkend. Po setmění jsem ocenil velmi dobrá LED Matrix světla i pohodlí, jaké vůz nabízí, a plynulost, s jakou posádku hýčká. Ze zadní řady byl slyšet jen nářek nad poměrně sklopeným opěradlem, jinak následovala pochvala za fantastické odhlučnění.
Na vesnici proběhl „freundschaft“ s partou bagristů, kterým jsme kávovarem připojeným technologií V2L uvařili espresso během jejich sobotní dopolední šichty. Funkce V2L (Vehicle-to-Load) u elektromobilů značky Kia poskytuje maximální elektrický výkon 3,6 kW (3680 W). To umožňuje napájet standardní 230V spotřebiče přímo z baterie vozu, a to s maximálním odběrem 16 A. Takže třeba Nespresso kávovar.
Jak jezdí?
Při tradiční večerní testovací jízdě na známém okruhu křivoklátskými lesy EV4 nenabízí žádný velký jízdní zážitek ve smyslu spojení člověka se strojem, ale třeba na rozdíl od nedávno testované K4 nabízí okamžitý zátah bez lovení správného převodového stupně. Díky baterii v podlaze a měkce naladěnému podvozku navíc umí nabídnout nadprůměrně příjemné svezení. Překvapilo mě poměrně silné zpomalení, které zvládá samotná rekuperace, i velmi příjemný chod brzdového pedálu s prakticky neznatelným přechodem na mechanické brzdy.
V režimu Sport ztuhne řízení a EV4 se velmi přesně a příjemně ovládá. Ale samozřejmě limitů je dost. Od pneumatik přes pohon předních kol až po délku vozu a jeho hmotnost. Nepředpokládám však, že by tenhle krásný sedan někdo kritizoval za nesportovní charakter. Zápůjčku jsme zakončili po 400 kilometrech a auto jsem tak vracel bez jediného nabíjení. V baterii přitom stále zbývalo 20 procent energie. To je prostě paráda.
Závěr
Kia EV4 Fastback je velmi specifické auto, které jako by protnulo dva segmenty, jež dnes na trhu příliš úspěchu neslaví. Elektrický sedan zkrátka není něco, za co by zákazníci výrobcům trhali ruce. Faktem ale je, že tahle kombinace funguje skvěle. Nízká aerodynamická karoserie s extrémně tichým interiérem strčí svým pohodlím i spotřebou do kapsy většinu SUV.
Dlouhý dojezd, nízká spotřeba a excentrický vzhled možná někoho přesvědčí, že právě tohle auto je pro něj tím pravým. A pokud se tak rozhodne, chybu rozhodně neudělá.
|+ fantasticky tiché a pohodlné svezení, skvělá spotřeba, výbava, dojezd, pozice za volantem, prostor v interiéru
|– přístup do kufru, skloněná zadní sedadla, světla v rozích náchylná na poškození
Zdroj: autorský text