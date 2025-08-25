Test Kia EV3: Nejlepší auto na světě

To, jaké různé tvary lze na dnešních elektromobilech spatřit, je úžasné. A i v případě, že se designéři do vašeho vkusu netrefili, je třeba ocenit, jak extravagantní auto v rámci přísných bezpečnostních, aerodynamických a užitných omezení vytvořili a jak hezky vůz zapadá do designové rodiny značky. EV3 určitě vypadá větší, než ve skutečnosti je. S délkou 4300 mm jde na dnešní poměry o kompaktní vůz.
Video: Uvedení modelu
To ale neznamená, že je auto malé. Díky rozvoru 2680 mm najdou uvnitř dost místa všichni pasažéři ve všech směrech a díky pohonu předních kol je dostatečný i kufr o objemu 460 litrů. Velmi chválím i malý přední kufr, kam se schovají kabely, které jinak v zavazadelníku vždy trochu překážejí.
Výbava, baterie a jízdní vlastnosti
Základní cenou 850 tisíc Kč s baterií 58,3 kWh nakukuje do levnějších segmentů. My máme na test – jak tomu obvykle bývá – verzi nejdražší. Ta vychází lehce nad 1,2 milionu korun díky baterii s prodlouženým dojezdem o kapacitě 81 kWh a výbavě GT Line. Cenově je tak velmi podobná modelu Škoda Elroq.
Ten je sice ještě o skoro 20 cm delší, z čehož 10 cm připadá na prostor pro posádku a 10 cm na zavazadlový prostor. Díky tomu dokáže nabídnout podobný objem kufru a přitom zvládne ještě pod podlahu ukrýt motor zadního pohonu.
U nedávno testovaného Renaultu 5 mi nějak nesedl jeho pohon předních kol, protože auto až moc slibovalo řidičské zážitky. U EV3 mi to ale vůbec nevadilo. Přestože pohon zadních kol mám u elektroaut radši, i když pak v těch samých testech pláču, že objem kufru není moc velký, tady je to jiné.
Pohon předních kol je u EV3 velmi přirozeně naladěný – ne tak zběsilý, aby kola podkluzovala, ale přesto příjemně dynamický a nijak extra mne neomezoval. Hodně udělá i očekávání – od takového auta čekám především co nejlepší vnitřní prostor, nikoli velké řidičské zážitky.
EV3 se nabízí se dvěma velikostmi baterií, třemi úrovněmi výbavy a v jediné výkonové konfiguraci. Se 150 kW a zrychlením z nuly na sto za 7,7 vteřiny je to přesně taková úroveň, jakou od elektromobilu čekám. Není to tisíc koní, které vás přitlačí do opěrky, ale zároveň to není žádný lenoch, takže předjíždění je bezpečné a bez problémů. Odezva na plyn je komfortně příjemná a reakce na pedál stále bleskurychlé.
Větší baterie nabízí dojezd až 737 km v ideálním režimu, kombinovaně pak výrobce udává 605 km. Realita je samozřejmě trochu nižší, ale nemusí být. Mimo město budete jezdit kolem 16 kWh/100 km a dojezd bude klidně kolem 500 km, dálnice zvládne EV3 se spotřebou kolem 24 kWh/100 km a „tankovat“ budete po 330 km. Celkový průměr je pak někde uprostřed, kolem 19 kWh/100 km a 450 km na jedno nabití.
Interiér, komfort a technologie
Tak, skočíme dovnitř a vyrazíme. Rozhlížím se po interiéru – je to velmi sympatická kombinace jednoduchosti, elegance a moderny. Žádné velké okázalosti nebo samoúčelné tvary tu nehledejte. Krásný volant, velmi pohodlné sedačky, příjemný posaz, dobrý rozhled a navíc „prkénko na krájení cibule“ místo loketní opěrky. To poslední je legrace, ale prostě to tak vypadá. Předpokládám, že jde o stoleček pro oddech při nabíjení. Škoda jen, že nejde otočit směrem k pasažérům.
Za jízdy čeká další překvapení. Přestože EV3 je vlastně nejmenší a výchozí elektromobil značky, vůbec se tak nechová. Velmi dobře naladěný podvozek je komfortní, ale ne houpavý nebo rozevlátý. Skvěle filtruje nerovnosti a hluk od kol do interiéru proniká minimálně. Stejně tak hluk od karoserie je utlumen výborně. A třetím zdrojem bývá pohon – i ten elektromotor umí být slyšet, ale tady ne.
Autu se samozřejmě nevyhne jistá míra sterility jak v řízení, tak v řidičském zážitku, ale tady jde hlavně o fantasticky jednoduchý, uživatelsky velmi příjemný vůz, který je radost řídit, protože vše funguje tak, jak má. Nehledejte tu žádné mechanické spojení člověka se strojem – je to přesný opak.
To pohodlí způsobené odpojením je to, co je fascinující. Ne všichni jsou petrolheadi a možná tomu nebudeme věřit, ale většina lidí auto používá k přepravě, nikoliv pro zábavu. Skvěle se tu sedí, hlavové opěrky mají příjemně měkký materiál, volant se dobře drží a brzdy i plyn reagují velmi přirozeně. Auto pluje krajinou úplně bez problémů.
Kia umí svá auta skvěle doladit a hledání neduhů pak není jednoduché. Tady snad jen to, že výrobce se snažil spojit oba displeje do jednoho a do místa, které si řidič kryje věncem volantu a rukama, umístil panel klimatizace. To není úplně šťastné a je potřeba se trochu vyklonit, ale jiné řešení moc není. Dnešním autům se nevyhne množství povinných asistentů a pokud je nedeaktivujete, auto v jednom kuse pípá. Buď na (někdy domnělé) překročení rychlosti, jindy na to, že sklopíte zrak na panel navigace. Na jeho obranu – máte se dívat na silnici a ne jinam.
Povedený je i infotainment, funkce jsou dobře dostupné, i když na mapovou navigaci jsem si nedokázal zvyknout. Umí sice naplánovat nabíjecí stanice, ale že by ukázala, kolik procent bude mít baterie v cíli, to se mi nepodařilo najít nebo to prostě navigace neukazuje. Jinak je zpracování velmi dobré, všechny funkce jsou dostupné na tlačítko a ty nejčastější – jako změna teploty, intenzity a směru – jsou ještě vyvedené velkými ovladači pod displejem.
Pro někoho může být omezující i maximální rychlost nabíjení 135 kW, ale v praxi je taková rychlost dostatečná. Nabití z 10 % na 80 % zvládne za 33 minut. EV3 by měla až do 70 % umět nabíjet přes 100 kW, což je sympatické. Zároveň je možné baterii předehřát, aby bylo vždy dosaženo optimální rychlosti. Pak už jen stačí najít dostatečně rychlou nabíječku.
Nejlepší auto na světě (pro rok 2025)
Co na závěr? EV3 je skvělá. A to nejen proto, že si to myslím, ale protože to tak prostě je. Je hezká, prostorná, pohodlná, tichá, úsporná, rychle se nabije a ničím člověka neobtěžuje. Dilema mám jen u té hnané nápravy. Velký kufr je fajn, ale hnaná zadní náprava u elektroaut má něco do sebe – tím pocitem, trakcí a rejdem předních kol. Ale ať už je hnaná přední, nebo zadní náprava – jestli tohle je budoucnost, pak jsem rád, že u toho mohu být.
+ skvělé využití prostoru, příjemné svezení, dobrá spotřeba, dobrý dojezd, krásný design
– displej klimatizace schován za věnec volantu
Zdroj: autorský text