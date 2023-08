Kam uložit elektrickou energii nejen pro elektromobily? Vědci vyvinuli cement, díky kterému se na akumulátor může změnit silnice nebo dům

Obnovitelné zdroje s sebou nesou jeden zásadní problém. Pracují nevyrovnaně. Zatímco v určitých dnech je jejich produkce elektřiny nedostatečná, jindy je zase elektřiny přebytek. Ideální by tedy byla možnost přebytečnou elektřinu někam jednoduše ukládat, jenže s tím jsou v současnosti potíže. Určitým řešením je výroba vodíku z přebytečné elektřiny, ale ta není úplně efektivní. A dostatečně velká úložiště zatím chybí. V budoucnu by se to ovšem mohlo změnit, a to díky vodivému betonu.

O této novince před časem informoval Autoblog odkazující na vědce z MIT. Ti vyvinuli vodivý cement. Cementová zařízení pracují na principu kondenzátoru, kdy obsahují dvě blízko sebe umístěné vodivé desky. Cement coby hlavní složka betonu je ale špatným vodičem. V minulosti vědci zkoušeli tuto potíž překonat pomocí grafenu nebo uhlíkových nanotrubic, jenže to bylo drahé. Aktuální popisované řešení ovšem využívá saze, což je běžná forma uhlíku.

Saze jsou přimíchávány do cementu spolu s vodou. Zatímco voda s cementem vytvoří beton, saze jsou hydrofobním a nerozpouští se. V betonu tak vytvoří vodivou strukturu.





Zatím pouze v malém měřítku

Výzkumníci testují tento materiál jen ve velmi malém měřítku. Konkrétně jde o destičky silné jeden milimetr a široké jeden centimetr. Mezi tyto destičky je ještě umístěna separační membrána a vrstva elektrolytu. Po nabití je tento miniaturní betonový kondenzátor schopný napájet několik LED světel.

Jak píše Autoblog, ve větším měřítku by taková věc mohla sloužit například coby domácí úložiště elektřiny. Třeba základy domu o objemu 45 m3 vytvořené z tohoto materiálu by mohly poskytnout kapacitu 10 kWh.

Ještě vzdálenější budoucnost by pak mohla přinést silnice, které by mohly být zároveň obřími kondenzátory a které by mohly pomocí bezdrátového indukčního nabíjení dobíjet elektrická auta. Autoblog ale připomíná, že zde vzniká další problém, protože čím větší takové zařízení bude, tím horší je následně vodivost betonu. To by se dalo vyřešit zvýšením obsahu sazí, ale pak se zase do hry dostává otázka pevnosti takového betonu. Vědci jsou ale optimističtí a na svůj nový materiál už mají také zajištěný patent.