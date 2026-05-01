Ministerstvo slibuje, že jihočeská dálnice D3 by měla být hotová příští rok. Nenechte se zmást, na celou D3 si ještě hodně dlouho počkáme

Dálnice D3 je nekonečný a někdy velmi zábavný příběh. Jako příklad můžeme použít období, kdy byla hejtmankou Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (v letech 2016 až 2020). Tehdy se dokonce u Benešova na chvíli objevily cedule
Vítejte na D3. Ano, bude líp. Přitom tato dálnice má začínat v Praze a politici na to nejspíše opakovaně zapomínají. Nicméně v posledních letech se projekt přece jen daří posouvat a relativně brzy bude D3 opravdu dotažená až na hranice s Rakouskem.
Jihočeská část jihočeské dálnice
MDČR to oznámilo formou tiskové zprávy s optimistickým nadpisem „Jihočeská dálnice D3 bude hotová příští rok“. D3 mnozí obecně považují za jihočeskou dálnici, takže to na první pohled vypadá, jako kdyby bylo kompletně všechno hotovo. Není to pochopitelně pravda. Hotová bude jihočeská část této jihočeské dálnice. I to je úspěch, protože se přípravy vlekly neuvěřitelně dlouho.
Důkazem je fakt, že na úseku Kaplice-nádraží – Nažidla o délce 12 kilometrů byla spuštěna projektová příprava již v roce 2008. Naopak výstavba byla zahájena až v červnu 2024 a aktuálně probíhají intenzivní práce jak na mostních objektech, tak na samotné trase dálnice. Vzniká zde celkem 13 mostů o souhrnné délce přes 2,6 kilometru, a to včetně dvou významných estakád Zdíky a Suchdol. První etapa tohoto úseku, vedoucí od Kaplice-nádraží do Kaplice, má být uvedena do provozu již letos.
Druhá etapa směrem na Nažidla bude dokončena v roce 2027. Na navazujícím úseku Nažidla – Dolní Dvořiště o délce 3,2 kilometru se stavba nachází rovněž ve velmi pokročilé fázi. Zprovoznění je plánováno na letošní léto a součástí stavby jsou mimo jiné dva mostní objekty a mimoúrovňová křižovatka, která zajistí napojení na Dolní Dvořiště a Vyšší Brod.
Bude dříve S10, nebo česká D3?
Na kompletně hotovou jihočeskou část D3 by měla na rakouské straně navázat rychlostní silnice S10, která je aktuálně taktéž ve výstavbě. Je tedy otázkou, která strana
to stihne rychleji. V realizaci je úsek Freistadt-Nord – Rainbach s předpokládaným zprovozněním v průběhu příštího roku, navazující část Rainbach – státní hranice je zatím ve fázi přípravy a pokud vše půjde podle předpokladů, k jejímu zprovoznění dojde přibližně až v roce 2032.
Ve Vídni jsem jednal s rakouským ministrem pro inovace, mobilitu a infrastrukturu Peterem Hankem. Ujistil mě, že silnice S10 je pro Rakousko prioritním projektem a že si uvědomují, že dokončení naší D3 bez kvalitního napojení na jejich síť není ideální. Věřím proto, že plnohodnotné propojení D3 a S10 bude vybudováno co nejdříve, uzavírá k výstavbě dálnice D3 ministr Bednárik.
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR