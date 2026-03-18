Mercedes představil model VLE a nejen konkurentům spadla brada. Tahle dodávka je spíš „esko“ na chůdách

Roman Havlín
18.03.2026
Mercedes-Benz představil novou generaci třídy V a jak to tak vypadá, jde o nejluxusnější osobní dodávku, jakou lze aktuálně na celosvětovém trhu koupit. Novinka nese označení VLE, nabízí moře místa i luxusu a jeho mnohé technologické vychytávky byly převzaty z královské třídy S. Mercedes-Benz VLE posouvá hranice plně elektrických skříňových vozů úplně do jiných výšin a vy se nyní dozvíte proč.

Model VLE je postavený na nově vyvinuté modulární platformě MB.Van Architecture s 800V technologií. Jak už tedy mnozí z vás poznali, tohle je elektromobil, který podle vedení značky spojuje to nejlepší ze dvou světů: kultivovanou jízdní dynamiku a ovladatelnost limuzíny s mimořádnou variabilitou a prostorností vozu. Díky konfiguraci až pro osm cestujících sahá portfolio VLE od flexibilních rodinných vozů až po exkluzivní „shuttle“ vozidla.

Video: Představení nového Mercedesu-Benz VLE

Kapacita 115 kWh

VLE totiž nabízí maximální všestrannost a flexibilitu pro všechny životní situace. Už jen vizáž německé novinky rozhodně stojí za pozornost. Příď může zdobit obří podsvícená maska, Matrix LED světlomety s motivem hvězd uvnitř, nechybí ani výsuvné kliky dveří, zatímco vzadu najdeme vertikální LED světla a prodloužení střechy s brzdovým světlem.

Představeny zatím byly dvě verze využívající trakční akumulátor NMC o využitelné kapacitě 115 kWh (VLE 300 a VLE 400 4Matic). Příští rok dorazí na trh další dvě provedení s menší LFP baterií o využitelné kapacitě 80 kWh. Hlavně letištní přepravci se jistě těší na okamžik, který nastane příští rok. Tehdy totiž na trh přijede verze s prodlouženým rozvorem, která bude myslet ještě více na zadní dvě řady cestujících.

 VLE vypadá spíše jako MPV než jako běžná dodávka

Ve výbavě je i to, co konkurence neumí ani za příplatek

I standardní délka 5 309 mm ale přináší tolik místa v kabině, že se zde budou cítit pohodlně i ti, kteří měří dva metry a k tomu trpí nadváhou. Rozvor kratší verze modelu VLE totiž činí 3 342 mm. A co vlastně najdeme ve výbavě německé novinky? Tak třeba každé ze sedadel je ve vyšších výbavách osazeno komfortním polštářem, bederní opěrkou a masáží. 

Naprostou lahůdkou je panoramatická obrazovka s úhlopříčkou 79 centimetrů s rozlišením 8K, kamerou pro videohovory a s funkcí dělené obrazovky. Soukromé autokino s 22 reproduktory umožňuje sledování filmů, hudebních videí i hraní her. Přítomno je taktéž ambientní osvětlení a luxusní dekorativní materiály. V mnoha ohledech je tak Mercedes-Benz VLE novým králem osobních dodávek. 

Stylovka i lidovka. V Česku se oficiálně začal prodávat benzinový prcek s cenou od 409 900 Kč
Přečtěte si také:

V závislosti na výbavě má VLE se třemi řadami sedadel kufr o objemu 795 litrů, avšak kdo vyndá obě řady, dostane objem až 4 078 litrů. Pro co nejlepší manévrovatelnost je Mercedes-Benz VLE vybaven řízenou zadní nápravou, která umožňuje natočení kol zadní nápravy až o 7°. Díky tomu je VLE stabilnější ve vyšších rychlostech, ale především má průměr otáčení pouhých 10,9 metrů.

Ve výbavě nechybí ani funkce V2H a V2G, takže může fungovat jako obří luxusní powerbanka. Pro co největší komfort výrobce instaloval vzduchové odpružení využívající mapové podklady Google. Díky tomu vůz předem ví, jaký terén a povrch jej čeká a podle toho upraví nejen tuhost, ale i výšku vozidla (snížení/zvýšení až o 40 mm). Model VLE lze nabíjet na DC nabíjecí stanici výkonem až 300 kW, v případě AC zástrčky je pak možné využít výkon až 22 kW.

Už na první pohled je znát, že je tady hlavní roli hraje luxus a prostor

Na ceny se ještě čeká

A co ceny? Ty zatím nejsou pevně stanoveny, ale jelikož se VLE dostane do prodeje co nevidět, už na jaře výrobce prozradí, na kolik vyjdou obě výše zmíněné motorové varianty. 

Samozřejmostí se stane taktéž obsáhlý katalog s příplatky, takže jistě nebude problém vůz dovybavit na úroveň, která bude připomínat soukromý luxusní apartmán s možností pohybu takřka kdekoliv. 

Zdroj: Mercedes-Benz

Kvíz týdne

Zůstalo jen u prototypů. Poznáte, o čem tuzemské automobilky uvažovaly, že začnou vyrábět?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Včera

E jako exkluzívní, E jako elegantní, E jako extravagantní: Jaguar E-Type letos slaví 65 let

16. 3. 2026

Chamtivost pumpařů v praxi. Kvůli Íránu zdražili také naftu HVO100, ta se ale z ropy vůbec nevyrábí

13. 3. 2026

Tomio Okamura a jeho osmiválcové BMW: Máme kompletní seznam výbavy a další fakta, je to luxus na druhou

12. 3. 2026

Vozový park se mění, ale nejčastější porucha zůstává. Téměř polovina všech zásahů asistenční služby má pořád jedinou příčinu

11. 3. 2026

Dacia má fantasticky vypadající kombi crossover. Stát by měl kolem 600 tisíc a nabídne LPG i čtyřkolku

10. 3. 2026

Volvo ES90, první jízdní dojmy: Uklidňující elektromobilita, když si zvyknete na pár drobností

9. 3. 2026

Katastrofa v Le Mans 1955: Během legendárního závodu vyhaslo 84 životů

6. 3. 2026

V Evropě začíná přísný dohled nad prodejci ojetých vozidel. Něco takového by v Česku neprošlo

6. 3. 2026

Diblíci na československém trhu: Devět nejmenších automobilů nejen pro obyčejné lidi

Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK