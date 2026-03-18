Mercedes představil model VLE a nejen konkurentům spadla brada. Tahle dodávka je spíš „esko“ na chůdách

Model VLE je postavený na nově vyvinuté modulární platformě MB.Van Architecture s 800V technologií. Jak už tedy mnozí z vás poznali, tohle je elektromobil, který podle vedení značky spojuje to nejlepší ze dvou světů: kultivovanou jízdní dynamiku a ovladatelnost limuzíny s mimořádnou variabilitou a prostorností vozu. Díky konfiguraci až pro osm cestujících sahá portfolio VLE od flexibilních rodinných vozů až po exkluzivní „shuttle“ vozidla.
Video: Představení nového Mercedesu-Benz VLE
Kapacita 115 kWh
VLE totiž nabízí maximální všestrannost a flexibilitu pro všechny životní situace. Už jen vizáž německé novinky rozhodně stojí za pozornost. Příď může zdobit obří podsvícená maska, Matrix LED světlomety s motivem hvězd uvnitř, nechybí ani výsuvné kliky dveří, zatímco vzadu najdeme vertikální LED světla a prodloužení střechy s brzdovým světlem.
Představeny zatím byly dvě verze využívající trakční akumulátor NMC o využitelné kapacitě 115 kWh (VLE 300 a VLE 400 4Matic). Příští rok dorazí na trh další dvě provedení s menší LFP baterií o využitelné kapacitě 80 kWh. Hlavně letištní přepravci se jistě těší na okamžik, který nastane příští rok. Tehdy totiž na trh přijede verze s prodlouženým rozvorem, která bude myslet ještě více na zadní dvě řady cestujících.
Ve výbavě je i to, co konkurence neumí ani za příplatek
I standardní délka 5 309 mm ale přináší tolik místa v kabině, že se zde budou cítit pohodlně i ti, kteří měří dva metry a k tomu trpí nadváhou. Rozvor kratší verze modelu VLE totiž činí 3 342 mm. A co vlastně najdeme ve výbavě německé novinky? Tak třeba každé ze sedadel je ve vyšších výbavách osazeno komfortním polštářem, bederní opěrkou a masáží.
Naprostou lahůdkou je panoramatická obrazovka s úhlopříčkou 79 centimetrů s rozlišením 8K, kamerou pro videohovory a s funkcí dělené obrazovky. Soukromé autokino s 22 reproduktory umožňuje sledování filmů, hudebních videí i hraní her. Přítomno je taktéž ambientní osvětlení a luxusní dekorativní materiály. V mnoha ohledech je tak Mercedes-Benz VLE novým králem osobních dodávek.
V závislosti na výbavě má VLE se třemi řadami sedadel kufr o objemu 795 litrů, avšak kdo vyndá obě řady, dostane objem až 4 078 litrů. Pro co nejlepší manévrovatelnost je Mercedes-Benz VLE vybaven řízenou zadní nápravou, která umožňuje natočení kol zadní nápravy až o 7°. Díky tomu je VLE stabilnější ve vyšších rychlostech, ale především má průměr otáčení pouhých 10,9 metrů.
Ve výbavě nechybí ani funkce V2H a V2G, takže může fungovat jako obří luxusní
powerbanka. Pro co největší komfort výrobce instaloval vzduchové odpružení využívající mapové podklady Google. Díky tomu vůz předem ví, jaký terén a povrch jej čeká a podle toho upraví nejen tuhost, ale i výšku vozidla (snížení/zvýšení až o 40 mm). Model VLE lze nabíjet na DC nabíjecí stanici výkonem až 300 kW, v případě AC zástrčky je pak možné využít výkon až 22 kW.
Na ceny se ještě čeká
A co ceny? Ty zatím nejsou pevně stanoveny, ale jelikož se VLE dostane do prodeje co nevidět, už na jaře výrobce prozradí, na kolik vyjdou obě výše zmíněné motorové varianty.
Samozřejmostí se stane taktéž obsáhlý katalog s příplatky, takže jistě nebude problém vůz dovybavit na úroveň, která bude připomínat soukromý luxusní apartmán s možností pohybu takřka kdekoliv.
Zdroj: Mercedes-Benz