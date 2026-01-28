Jásejte, obyčejní lidé. Na trh přichází dvě krásná normální auta pro běžné smrtelníky. Jedno stojí 380 tisíc, druhé 410 tisíc

Fiat uvádí na český trh dvě zajímavé novinky. Nejde o úplně nové modely, ale o jejich motorizace. Automobilka totiž do nabídky zařadila úplně normální spalovací motor spojený s manuální převodovkou. Tato motorizace míří do modelů 500 a Grande Panda. A díky tomu se výrazně níže posouvá jejich „cena od“. Na trh tak přichází hned dvě auta, o kterých by se dalo říci, že jsou to auta lidová.
Video: Pandastická reklama na Fiat Grande Panda
Grande Panda za 379 900 Kč
Designově velmi povedená Grande Panda se dosud nabízela v nejlevnější verzi za 459 900 Kč. Takový vůz má motor 1.2 Turbo s mild-hybridní pomocí a automatem. Nová základní motorizace spojená s manuálem tak posouvá cenu o 80 tisíc níže a dostává velkou Pandu pod hranici 400 tisíc.
Mimochodem, těch 459 tisíc je akční cena. Oficiální ceníková cena Pandy Hybrid je 489 900 Kč. Alternativou pak je elektrická Panda, která je ale mnohem dražší.
Fiat 500 za 409 900 Kč
Druhou lidovou novinkou je legendární pětistovka. Fiat stávající generaci tohoto modelu dlouhou dobu nabízel pouze jako elektromobil a původně se spalovacím provedením vůbec nepočítal, v posledních letech ale automobilka technický základ vozu přepracovala tak, aby do něj bylo přece jen možné vrátit spalovací motor.
Teď tahle verze přichází na český trh. Benzinový litr má skromných 65 koní a rychlík to podle oficiálních údajů (stovka za 16,2 s) určitě nebude, ale pro městské popojíždění to bude stačit a spousta zákazníků (a zákaznic) si tohle auto stejně koupí hlavně proto, jak vypadá. Česká cena je od 409 900 Kč. Dosud jediná dostupná verze nové pětistovky, ta elektrická, začíná v rámci akce na cenovce 599 000 Kč v provedení s miniaturní 23,8kWh baterií.
Spalovací Fiat 500 bude dostupný ve třech karosářských variantách. Kromě hatchbacku to bude i verze 3+1 s dvojicí dveří na straně spolujezdce a chybět nebude ani kabrio.
Fiat pak ještě letos představí dva zcela nové modely. Jeden bude mít karoserii fastback, druhý bude SUV. I díky novým levným motorizacím povedených modelů Grande Panda a 500 očekává české zastoupení výrazné navýšení prodejů. Letos chce zlepšit svá prodejní čísla o plných 115 %.
Zdroj: Fiat