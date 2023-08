Jak donutit líné řidiče přesednout z aut do MHD? Podle německého profesora by měl litr benzinu stát hodně přes tisíc korun

Problematiku emisí v dopravě se zatím úřady snažily řešit především pomocí regulace trhu tak, aby se do popředí dostaly elektromobily. Jenže navzdory tomu jejich prodej neroste dostatečně rychle a reální zákazníci pořád ve většině případů stále kupují auta se spalovacími motory. Především ale v běžném provozu zůstávají spalovací ojetiny a ty tam budou jezdit ještě desítky let. Tedy pokud je za pomoci dalších regulací úřady v podstatě nezakážou. To by bylo možné udělat celkem lehce umělým zvýšením cen paliv. Jak navrhuje německý profesor Gregor Bachmann, cena za litr by měla být klidně padesátkrát vyšší než dnes.

Gregor Bachmann, který je předsedou občanského práva na Humboldtově univerzitě a který se zabývá také ochranou životního prostředí, vzbudil značné emoce svým názorem. Podle něj by měl litr benzinu stát 100 eur, aby lidé začali přemýšlet o tom, jestli se neobjedou bez auta. Napsal to na svůj twitterový profil a značné pozornosti se jeho tweet dočkal poté, co na to upozornil web bz-berlin.de.

Podle Bachmanna většina lidí, kteří o sobě tvrdí, že auto nutně potřebují, ve skutečnosti auto používají prostě proto, že je to pohodlné. I na venkově podle německého profesora jezdí vlaky a autobusy (minimálně na tom německém). Určitá ztráta pohodlí přesednutím na emisně šetrnější dopravu by měla být obvyklou cenou za ochranu klimatu.

Německý profesor svůj příspěvek s navrhovanou cenou 100 eur za litr nakonec smazal s tím, že taková částka samozřejmě není realistická, ale pohonné hmoty by měly být podstatně dražší, aby to vedlo ke snížení emisí CO 2 .

Opatrně s tím zdražováním

Benzin nebo nafta v budoucnu přes dva tisíce korun asi stát nebudou, ale dost možná opravdu výrazně zdraží, pokud se začne více používat syntetické palivo. To úřady EU uznaly jako možnou bezemisní alternativu k elektromobilům, jenže jeho výroba je složitá a tudíž nákladná. Na druhou stranu ale syntetické palivo může pomoci snížit emise také u již vyrobených automobilů a mluví se také o jeho přimíchávání do běžných paliv. I to ale bude tlačit koncovou cenu vzhůru.

Zastánci podobných opatření by každopádně neměli zapomínat na fakt, že pohonné hmoty nepotřebují pouze „líní a pohodlní“ řidiči zbytečně dojíždějící svým automobilem pro rohlíky, ale také veškerá nákladní doprava, o které se v kontextu nastupující elektromobility a snižování emisí mluví mnohem méně, než by si zasloužila. Umělé zdražování paliv tak ve finále povede ke zdražení úplně všeho včetně věcí, které s dopravou zdánlivě vůbec nesouvisí. A samozřejmě také včetně té hromadné dopravy.