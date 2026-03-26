Já jel na žlutou. Policie s pomocí dronu ukázala, jak řidiči nerespektují semafory

Jakub Bartek
26.03.2026
Semafor
Autor: Shutterstock
Ilustrační snímek

Jízda na červenou patří k nejhorším přestupkům na silnicích. Policisté na Brněnsku ukázali, jak někteří řidiči vůbec nerespektují, že mají před semaforem zastavit.

Na nebezpečné chování se policie zaměřila na vytížené silnici II/430 u Tvarožné na Brněnsku, kde je kvůli opravě silnice zaveden kyvadlový provoz. Jenže někteří řidiči absolutně nerespektovali, jaké světlo na semaforu u opravovaného úseku svítí.

„Někteří řidiči se dopouštěli těžko pochopitelných manévrů. Bez skrupulí jezdili na červenou. Policejní dron například zaznamenal i šoféra pick-upu, který jel deset sekund po rozsvícení červeného signálu na semaforu. Krátce nato byl zastaven hlídkou na druhé straně stavby, ani výmluva, že jel na žlutou, cizinci nepomohla. Záběry ze vzduchu totiž mluvily jasně,“ uvedl tiskový mluvčí jihomoravské policie Petr Vala.

Za jízdu na červenou hrozí pokuta na místě až 5 500 korun, ve správním řízení až 25 tisíc korun a navíc šest trestných bodů. 

Policie ale především upozorňuje, že vážný přestupek může skončit zraněním nebo i smrtí řidiče, případně i dalších lidí. 

