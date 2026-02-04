Itálie má dvě pasti, které už se těší na neznalé řidiče mířící na Olympijské hry. Jedna se týká dálnic, druhá emisních zón

Do Itálie se jezdí tak nějak celý rok, protože je to destinace, kde se dá strávit dovolená úplně v jakémkoliv ročním období. Takže cestu do Itálie autem, která se s nadcházející zimní olympiádou zase stává o něco aktuálnější, asi není potřeba nějak důkladněji rozebírat. Přesto se hodí připomenout dvě záludnosti, které vás mohou potkat zejména při cestě do Milána. Tam teď v pátek olympiáda startuje a právě tam se také bude hrát hokej. Ženský tým začíná už v pátek, muži příští týden.
V Miláně pozor na vjezd do emisních zón
Miláno je rozděleno do několika zón, kde je omezován vjezd automobilům se spalovacími motory. Nejrozšířenější je zóna B, která pokrývá prakticky celé město. V případě benzinových aut sem nesmí vjet motory splňující normu Euro 0 až Euro 3, u dieselů je zakázána jízda autům s normou Euro 0 až Euro 5. Obecně sem nesmí také auta delší než dvanáct metrů.
Hokejová hala je na samotném kraji zóny B, takže se do její blízkosti dá dostat autem bez problémů. Pokud ale máte ubytování přímo v Miláně, pak téměř jistě do zóny B vjedete a i s poměrně novým autem by to mohl být drahý problém. Za neoprávněný vjezd se platí pokuta až 650 eur. Vjezd je monitorován kamerami.
Zóna B je aktivní od půl osmé ráno do půl osmé večer, a to od pondělí do pátku. Mimo tyto časy je vjezd možný, ale pokud je zóna aktivní a vaše auto nesplňuje podmínky vjezdu, nesmíte s ním zónu ani opustit. Je nutné auto nechat odstavené a počkat, až platnost zóny skončí. Zóna A je pak přímo samotné centrum města, kam je vjezd regulován ještě více. Kde přesně jsou zóny a kde jsou i kamery, to ukazuje podrobná mapa zde.
Free Flow systém je další hezká zrada
Severně od Milána je dálnice A36, která funguje v jiném režimu placení než všechny ostatní italské dálnice. Je zde takzvaný Free Flow systém, kdy auta nezastavují kvůli placení na mýtnicích, ale projíždějí pod kamerami. Na zaplacení pak je patnáct dnů.
Problém ale může být to, že někteří turisté si tohoto zvláštního úseku vůbec nevšimnou a o nutnosti platit tak vůbec neví. Kromě A36 ve stejném režimu fungují také krátké dálnice A60 a A56, které už asi turisté mířící na olympiádu spíše nepoužijí. A36 ale slouží jako širší obchvat Milána a tam by se návštěvník olympiády mohl ocitnout celkem snadno. Placení pak probíhá přes web apl.pedemontana.com.
Zdroj: Comune di Milano, Autostrada Pedemontana Lombarda